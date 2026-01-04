PAN exige elecciones libres en Venezuela; condena ‘represión’ de Maduro

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, condenó la represión sistemática y la persecución política que, afirmó, ejerce el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, y se pronunció a favor de una transición pacífica y democrática que permita al pueblo venezolano decidir libremente su futuro.

En un posicionamiento público, Romero señaló que la crisis política, social y humanitaria que atraviesa el país sudamericano es consecuencia directa de un gobierno autoritario que ha cancelado la democracia, vulnerado de manera sistemática los derechos humanos y reprimido a la ciudadanía.

El dirigente del PAN afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro ha llevado a Venezuela a una de las peores crisis de su historia, reflejada en millones de personas forzadas al exilio, altos niveles de pobreza y la existencia de cientos de presos políticos, encarcelados por pensar distinto o participar en la vida pública.

“Lo que hoy ocurre en Venezuela no es un accidente ni una coyuntura aislada: es el resultado de un régimen que abandonó la democracia, desconoció la voluntad popular y utiliza la represión como mecanismo de control político”, aseveró.

Romero reiteró que Acción Nacional respalda una transición pacífica a la democracia, en la que se garantice a la ciudadanía venezolana la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes, sin fraude, persecución ni injerencias del aparato estatal.

Asimismo, exigió la liberación inmediata de todas y todos los presos políticos, al considerar inaceptable que en pleno siglo XXI se encarcele a personas por razones ideológicas o por su participación política.

