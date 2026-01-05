Activan cerco sanitario tras detectar segundo caso de gusano barrenador en Tamaulipas

Una fotografía ilustrativa del tratamiento a un animal infectado por el gusano barrenador.

Un cerco sanitario tuvo que ser activado en el estado de Tamaulipas, tras encontrarse un segundo caso de gusano barrenador al sur de la entidad.

Autoridades estatales confirmaron que el caso se registró en la comunidad de Llano Grande, donde se encontró la infestación en una de las extremidades de un caballo.

El secretario de Desarrollo Rural y Pesca de la entidad, Antonio Varela, precisó que la herida fue encontrada en una yegua en la cual, al ser inspeccionada, se encontró que los gusanos ya estaban muertos, lo cual atribuyó a la estrategia de capacitación e información proporcionada a los productores.

El cerco fue establecido de manera focal 20 kilómetros a la redonda del caso, y de manera perifocal, a manera de “amortiguamiento”, a 40 kilómetros.

Explicó que en el despliegue a lo largo de las comunidades dentro del cerco, se les inyectó ivermectina a los animales, lo cual se reforzó con un trampeo intensivo con veleta y atrayentes que, dijo, ha llevado a controlar el punto.

Consideró que si la siguiente semana no hay otro caso, se inactiva y “como si no hubiera pasado nada”.

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, aseguró que el equino recibió atención pronta y se mantiene en observación, siendo el único con el problema hasta ahora. También descartó que se hayan identificado más casos sospechosos.

“Es el único caso que hemos tenido. Hay un cerco sanitario alrededor, que aquí lo presentamos. Está en Llano Grande, en lo que es la rivera del río Tamesí. Tenemos el cerco completo hasta el ejido de Cues de Palmas Altas, así que lo tenemos controlado el tema, sigue la vigilancia permanente, también ya está Bienestar Animal, ya está de la Secretaría de Salud del Estado, todos estamos enfocados en esa área que fue donde se presentó el problema”, dijo.

Al recalcar que se busca evitar la propagación, incluso hasta el ser humano, hizo el llamado a atender los llamados hechos por las autoridades sanitarias, como aplicar los tratamientos de manera oportuna para atender las heridas en donde podría instalarse la gusanera de esta plaga.

