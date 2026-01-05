Gabinete de Seguridad realiza detenciones, cateos y aseguramientos de armas y droga en 15 entidades

Entre las acciones relevantes destaca la detención de dos personas, una de ellas extranjera, en Mexicali, Baja California.

Las corporaciones que conforman el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México llevaron a cabo diversas acciones del 2 al 4 de enero en 15 entidades, que derivaron en detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego e incautaciones de narcóticos.

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, las acciones de seguridad se llevaron a cabo en Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Baja California

En Mexicali, elementos de Guardia Nacional, del Ejército, de la Policía Estatal y Municipal, detuvieron a dos personas, una de ellas de nacionalidad extranjera. Les aseguraron cuatro armas largas, 18 cargadores, 514 cartuchos, así como siete bolsas con marihuana, tres chalecos tácticos, dos radios de comunicación y un vehículo.

Chiapas

En Villaflores, Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, elementos del Ejército, Guardia Nacional, de la Fiscalía y Policía Estatal catearon tres inmuebles, detuvieron a 150 policías municipales acusados por delitos contra la salud y uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias.

Ciudad de México

En la alcaldía Xochimilco, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) catearon un inmueble y aseguraron seis armas largas, 860 cartuchos, un aditamento lanzagranadas, dosis de marihuana, cinco frascos con material explosivo y rescataron a 27 ejemplares caninos de distintas razas .

Jalisco

En Tototlán, en el poliducto Salamanca-Guadalajara, elementos del Ejército y Seguridad Física de Pemex aseguraron 20 mil litros de hidrocarburo y un tractocamión tipo cisterna.

Guanajuato

En Irapuato y Pénjamo, elementos del Ejército y de la Policía Municipal detuvieron a siete personas, les aseguraron dos armas cortas, dos cargadores, 27 cartuchos, diversas dosis de marihuana, un vehículo y 10 motocicletas.

En Irapuato, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Fiscalía y Policía Estatal catearon dos inmuebles, detuvieron a cuatro personas, aseguraron tres armas cortas, tres cargadores, 28 cartuchos y un vehículo, además de incautar mil 808 dosis de metanfetamina.

Nayarit

En Huajicori y Tepic, elementos del Ejército aseguraron 19 cargadores, 963 cartuchos y diversas dosis drogas en recorridos de seguridad.

En Ixtlán del Río, elementos del Ejército y de la Policía Estatal aseguraron dos vehículos, una motocicleta, un arma corta, 10 cargadores, 128 cartuchos, 16 artefactos explosivos improvisados, además de diversas dosis de metanfetamina.

Nuevo León

En General Treviño, el Ejército aseguró cuatro fusiles Barrett, 10 armas largas, 14 cargadores, 380 cartuchos, tres chalecos tácticos, dos artefactos explosivos improvisados y cuatro vehículos.

Puebla

En Amozoc, elementos de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal y Municipal aseguraron dos vehículos, cinco armas largas, un arma corta, 20 cargadores, 503 cartuchos y tres chalecos balísticos.

Sinaloa

En Culiacán, en el poblado Los Mayos, elementos de la Guardia Nacional localizaron un área de concentración clandestina, aseguraron 915 litros y 25 kilogramos de sustancias para la elaboración de metanfetamina.

El Gabinete de Seguridad estima una afectación económica a la delincuencia organizada de 18 millones de pesos.

En otro punto de Culiacán, elementos de Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Marina catearon un inmueble, aseguraron dosis de drogas, dinero en efectivo y otros objetos “constitutivos de delito”.

Sonora

En Cajeme, elementos de la Marina, FGR, Policía Estatal y Municipal detuvieron a tres personas, les aseguraron un arma larga, cargadores, 47 cartuchos, 416 dosis de drogas, un vehículo, poncha llantas y dinero en efectivo.

En Navojoa, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo con reporte de robo, 15 armas largas, seis armas cortas, 11 cargadores y 146 cartuchos.

Tabasco

En Cárdenas, elementos de FGR y personal de seguridad de Pemex catearon un inmueble, inhabilitaron una toma clandestina, aseguraron 18 mil 700 litros de gas L.P., dos tramos de manguera de alta presión y una pipa.

En Centro, elementos de FGR, SSPC, Marina y del Ejército, en coordinación con la Fiscalía y Policía Estatal, detuvieron a dos personas por delitos de extorsión y contra la salud, les aseguraron armas de fuego, dosis de droga y dinero en efectivo.

Tamaulipas

En Nueva Ciudad Guerrero, en la carretera Hermanos Gutiérrez de Lara, elementos de la Guardia Nacional aseguraron dos fusiles Barrett, cuatro armas largas, siete cargadores, 86 cartuchos, dos chalecos tácticos y un vehículo con blindaje artesanal.

Veracruz

En Tuxpan, elementos de FGR, SSPC, Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal catearon un inmueble, aseguraron 11 kits de video, 32 cables, una caja con fuente de alimentación, 41 cámaras, un dron y un dispositivo para grabar video digital.

En Coatzintla, elementos de FGR, SSPC, Marina, Ejército y Guardia Nacional catearon un inmueble donde aseguraron un tigre de bengala, mismo que quedó a resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Zacatecas

En Villanueva, elementos del Ejército y de la Policía Estatal aseguraron 20 cargadores, 490 cartuchos, 25 artefactos explosivos improvisados, dos chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

El Gabinete de Seguridad recordó que la Estrategia Nacional de Seguridad, contempla cuatro ejes de acción: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y la coordinación con las 32 entidades federativas.

