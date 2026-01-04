Repavimentación del Periférico Norte: Estas son las rutas alternas y horarios de cierre

El lunes 5 de enero comenzarán las obras de repavimentación del Periférico Norte, por lo que algunos puntos de la vialidad que conecta al Estado de México con la Ciudad de México se verán afectados.

La reconstrucción de Periférico Norte se realizará desde Naucalpan a la altura de Toreo hasta la caseta de peaje de Tepotzotlán, por lo que al menos 108 kilómetros de esta vialidad se renovarán.

El pasado 26 de diciembre del 2025 la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez Álvarez, y el alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez inauguraron el tramo del carril de alta resistencia de Periférico Norte en la que se utilizó concreto hidráulico de alta resistencia.

En el tramo que ya fue inaugurado se utilizaron recursos del gobierno municipal de Naucalpan, mientras que la nueva intervención será realizada por parte del gobierno estatal.

Esta repavimentación de Periférico Norte se realizará con la finalidad de mejorar la movilidad en el Edomex, y durante su proceso se recomienda a los conductores mantenerse informados sobre los cierres que se harán durante la reconstrucción.

¿Cuáles serán las vialidades afectadas con la reconstrucción del Periférico Norte?

De acuerdo con el gobierno del Estado de México se realizarán cortes de circulación en Boulevard Manuel Ávila Camacho, por lo que recomiendan a los conductores que utilizan este tramo tomar vías alternas.

Las vías alternas recomendadas para utilizar en sentido Tepotzotlán-Toreo es sobre Avenida Las Torres, Avenida Insurgentes, Calle del Balneario y Avenida del Trabajo.

Repavimentacion del Periférico Norte ı Foto: Redes Sociales

Las vías alternas recomendadas en sentido Toreo-Tepotzotlán son Avenida Río San Joaquín, Avenida Rodolfo Gaona, Avenida Ingenieros Militares, y Calle Licenciado Rafael Reyes Espíndola.

Estas rutas alternas únicamente son recomendadas como un desvío temporal mientras se realizan los trabajos correspondientes de repavimentación.

Repavimentacion del Periférico Norte ı Foto: Redes Sociales

Con esta obra se realizará una transformación significativa en la insfraestructura del Periférico Norte, y se estima que al menos cinco municipios del Estado de México se vean beneficiados.

La repavimentación del Periférico Norte se realizará de 08:00 horas a 18:00 horas, y de 21:00 horas a 04:00 horas, y se tiene contemplado que esta finalice el 30 de abril.

Debido a las afectaciones que ocasionará de manera temporal los cierres parciales del Periférico en los traslados de algunas personas, se recomienda que estas salgan con tiempo de anticipación y planear sus recorridos.

