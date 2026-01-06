Beneficiará puente vehicular Nichupté en Cancún a más de 1.3 millones de habitantes

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, informa que el Puente Vehicular Nichupté, en Cancún, Quintana Roo, presenta un avance de obra superior al 92 por ciento.

Una vez concluido beneficiará a 1.3 millones de habitantes, así como a más de 20 millones de turistas que visitan la región.

Esta obra emblemática transformará la movilidad en Cancún, al conectar la ciudad con la zona hotelera e impulsar el desarrollo social y económico de la zona.

La SICT destaca que el proyecto, ejemplo de la ingeniería mexicana, ha generado alrededor de 51 mil empleos directos e indirectos y permitirá un ahorro en los traslados de 45 minutos.

El puente cruza el sistema lagunar Nichupté, por lo que será uno de los más largos de América Latina sobre una laguna y servirá como ruta alterna en caso de emergencias o desastres naturales.

Tiene una longitud de 11.2 kilómetros: un puente de 8.8 km con tres carriles de circulación, uno de ellos reversible; dos entronques de 2.4 km, uno del lado del Boulevard Luis Donaldo Colosio y otro en el Boulevard Kukulcán, así como un puente en arco metálico de 103 metros y una ciclovía.

Se prevé un tránsito diario promedio anual de 20 mil vehículos.

Cabe resaltar que, es un proyecto sustentable y representa el programa de restauración ambiental más grande de la SICT, con 306 hectáreas de restauración de manglares.

Cuenta con 10 programas y 25 subprogramas ambientales autorizados por SEMARNAT mediante la MIA Regional, sobre prevención, mitigación, compensación, monitoreo y rehabilitación, que protegen los ecosistemas del sistema lagunar Nichupté.

Además, se rehabilitaron 118 hectáreas de pastos marinos; se rescataron mil 168 ejemplares de vegetación nativa y se reubicaron más de 2 mil 100 ejemplares de fauna.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR