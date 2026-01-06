Convocatoria Pilares 2026: ¿Cuáles son los requisitos para docentes y promotores?

El Subsistema de Educación Comunitaria Pilares abrió convocatoria para que las personas puedan inscribirse como docentes y promotores para este 2026, con la finalidad de brindar acceso gratuito a la educación, los deportes, la cultura y la formación para la autonomía económica.

La convocatoria está disponible para las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y los registros pueden realizarse a partir del lunes 5 de enero, y concluirá el sábado 17 de enero a las 23:59 horas.

Los resultados de las convocatorias disponibles se darán entre el 18 y el 25 de enero del 2026, y las convocatorias disponibles son las siguientes:

Ciudad de México, la más Deportiva, Ponte Pila 2026

Pilares 2026, Ciberescuelas

Talleres de Artes y Saberes Comunitarios Pilares 2026

Pilares, Educación para la Autonomía Económica 2026

Beca PILARES Bienestar 2026

Convocatoria Pilares 2026 ı Foto: Captura de pantalla

¿Cómo registrarse a Pilares?

Los requisitos para ser tallerista asesora y asesor técnico de Educación para la Autonomía Económica son los siguientes:

Contar con comprobante de estudios, como mínimo, de bachillerato concluido, carrera técnica o equivalente.

Tener conocimientos y/o saberes en estrategias de planeación de talleres.

Tener conocimientos y/o saberes de al menos uno de los talleres de Educación para la Autonomía Económica.

Tener dominio en el manejo de equipos y programas de cómputo de oficina

Mientras que los documentos requeridos son los siguientes:

Comprobante de estudios de bachillerato concluido o equivalente.

Presentar muestra de una planeación del taller de su elección.

Presentar una carpeta o muestrario que contenga: Documento y/o registro fotográfico que acredite el conocimiento relativo al taller de su elección de Educación para la Autonomía Económica.

Semblanza donde se describa la experiencia en actividades administrativas, manejo de equipos y programas de cómputo, así como del taller de su elección.

Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional con fotografía, cartilla del Servicio Militar Nacional).

Comprobante de domicilio en la Ciudad de México, expedido en los últimos tres meses anteriores a la fecha de registro (recibo de agua, predial, teléfono, gas, luz o constancia de residencia oficial expedida por la dependencia de gobierno competente), en caso de no ser visible en la identificación oficial.

Clave Única de Registro de Población (CURP), en caso de no ser visible en la identificación oficial.

Los requisitos y documentos necesarios son distintos en cada una de las convocatorias, por lo que estas pueden ser consultadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para conocerlos a detalle.

Registro Pilares 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Dentro de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México también podrás encontrar los enlaces directos para "Registro de Aspirantes a Beneficiarios de Programas Sociales PILARES, 2026.“, pero es importante que revises los requisitos y tengas tu documentación para registrarte.

Una vez que se reciba la domunentación se emitirá un comprobante de registro con un número de folio, este funciona como un número de identificación dentro de Pilares, por lo que es importante guardarlo.

