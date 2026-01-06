CSP: Una cosa es el chavismo y otra que una potencia se lleve a un presidente; culpabilidad de Maduro ‘está por verse’

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este martes 6 de enero del 2026, en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que, aún cuando se llegue a estar en contra del régimen de Nicolás Maduro o el chavismo en Venezuela, no se puede estar de acuerdo con la forma en que Estados Unidos capturó al mandatario venezolano, cuya culpabilidad, dijo, “está por verse”.

Durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que nunca se estará de acuerdo con una intervención como la cometida por fuerzas estadounidenses este fin de semana y, además, comentó que ha habido una “propaganda” en contra de Venezuela.

“Es muy importante incluso para toda la, digamos, propaganda que ha habido contra Venezuela. O para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro, del chavismo en Venezuela. Es una cosa. Y otra cosa es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente. A eso no podemos estar de acuerdo nunca. Es algo muy valioso que tenemos los mexicanos, nuestra política exterior. Nosotros no podemos estar de acuerdo nunca con que un país invada a otro”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que esto se trata de la soberanía de dicho país, como lo es de México o cualquier país del mundo.

Las declaraciones de Maduro durante su primera audiencia, durante la que se declaró no culpable, fueron calificadas como “interesantes” por la mandataria, quien comentó que aún está “por verse” si realmente existe la culpabilidad de los cargos que se le imputan al venezolano.

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que aún cuando se llegara a estar en contra del gobierno que él encabezaba, no se puede apoyar las acciones impulsadas por Donald Trump.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que únicamente la población de dicho país es la que tiene el derecho de decidir quién le gobierna.

