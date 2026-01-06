Gobierno anuncia un billón de pesos en Bienestar 2026

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, ayer, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Para este 2026, el padrón de beneficiarios de los distintos programas del Bienestar que entrega el Gobierno de México crecerá a 20.3 millones; además, habrá un incremento a los montos que se entregan con cada uno, lo cual llevará a que la inversión en conjunto para dichos apoyos sea de un billón de pesos.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que 2025 cerró con poco más de 18 millones de beneficiarios y una inversión de 579 mil 304 millones, monto que crecerá 663 mil 719 millones este 2026.

En el caso de la pensión a adultos mayores, comentó que se llegará a 14.1 millones de personas y que, además, este año ya recibirán seis mil 400 millones de pesos.

El Tip: El Gobierno informó que, para este año, habrá una nueva beca de apoyo para uniformes y útiles de la educación primaria.

De los otros programas, habrá apoyo para casi tres millones y medio de mujeres para la pensión que las cubre de los 60 a los 64 años; dos millones, para la pensión a personas con discapacidad; 312 mil madres trabajadoras, así como a 445 mil sembradores.

La funcionaria también comentó que este lunes comenzó el pago de los apoyos a quienes ya están registrados y cuentan con su tarjeta.

En cuanto a la pensión para mujeres, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se enviará una reforma al Congreso para que también quede asentada en la Constitución y, de esa forma, haya base para también subir el monto anualmente.

Aunado a esto, la mandataria destacó la implementación de dos nuevos apoyos: uno para útiles y uniformes de niñas y niños de primaria y uno de transporte para estudiantes de educación superior en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, informó que en 2026 el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un presupuesto aprobado de 25 mil 173 mdp, con lo que se otorgará un apoyo económico mensual de nueve mil 582.47 pesos a 500 mil beneficiarios. Anunció que 45 mil jóvenes inician capacitaciones este mes y recibirán su primer pago el 28 de enero; también informó que la próxima convocatoria será el 1 de febrero y habrá 36 mil nuevos espacios.