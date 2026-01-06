IMSS incrementa 50% su personal de enfermería en seis años

En los últimos seis años, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incrementó en 50 por ciento su plantilla de personal de enfermería, lo que permitió alcanzar una cobertura del 96.2 por ciento en las áreas de atención médica, informó el director general del organismo, Zoé Robledo.

Durante la ceremonia institucional del Día del Personal de Enfermería, realizada en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Robledo detalló que entre 2019 y 2025 el número de enfermeras y enfermeros pasó de 109 mil a 148 mil trabajadores, como resultado de la creación de nuevas plazas y de la incorporación al régimen ordinario del personal del programa IMSS Coplamar, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El fortalecimiento del personal de enfermería ha sido clave para ampliar la capacidad de atención del Instituto y avanzar hacia una cobertura casi total en los servicios médicos”, subrayó el funcionario.

En el acto, el secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que una de las prioridades del Gobierno federal es dignificar la profesión de enfermería, mediante el fortalecimiento de entornos laborales dignos, el acceso a formación especializada y el impulso de espacios de liderazgo dentro del sistema de salud.

“El personal de enfermería representa el rostro humano del sistema de salud. Son quienes acompañan al paciente en cada etapa de su atención, desde la prevención y la detección oportuna de enfermedades, hasta los cuidados paliativos y el final de la vida”, expresó.

Zoé Robledo también resaltó el avance en el reconocimiento profesional del gremio. Explicó que, en acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), 43 mil 668 enfermeras y enfermeros acreditaron su licenciatura con título y cédula profesional, lo que les permitió recibir un pago único equivalente a un mes de sueldo tabular.

Esta medida representó para el IMSS una inversión superior a 315 millones de pesos, como parte del proceso de profesionalización y revaloración del personal de enfermería.

Asimismo, el director del Instituto señaló que este gremio tendrá un papel estratégico durante el presente año, ya que comenzará a prescribir medicamentos como parte del fortalecimiento del primer nivel de atención. Hasta el momento, mil 642 enfermeras ya cuentan con la capacitación necesaria para realizar esta función.

Las autoridades coincidieron en que el fortalecimiento del personal de enfermería es un pilar fundamental para consolidar un sistema de salud con mayor calidad, eficiencia y seguridad para la población derechohabiente.

