Juan Ramón de la Fuente llama a fortalecer coordinación interinstitucional en política exterior

Juan Ramón de la Fuente durante el segundo día de la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados 2026

El canciller Juan Ramón de la Fuente subrayó que la política exterior humanista del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo requiere una estrecha coordinación entre dependencias federales y el Poder Legislativo, a fin de que la acción internacional de México refleje de manera fiel la transformación nacional.

Durante el segundo día de trabajos de la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026, que se realiza en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), De la Fuente encabezó una reunión de trabajo con el cuerpo diplomático, acompañado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, y la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

El titular de la SRE sostuvo que la política exterior impulsada por la actual administración debe sustentarse en una colaboración permanente entre instituciones, lo que permitirá que la proyección internacional del país cuente con respaldo político interno y sea congruente con los principios del nuevo gobierno.

En ese marco, el encuentro permitió fortalecer la colaboración entre la Cancillería, la Secretaría de Gobernación y el Congreso de la Unión, con el objetivo de articular una agenda internacional alineada con las prioridades nacionales y con el acompañamiento de la representación popular.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez reconoció la labor de las y los embajadores y cónsules como la voz que comunica al mundo la transformación pacífica y democrática que vive México, y expuso las acciones de la Secretaría de Gobernación para garantizar la gobernabilidad, así como los avances del programa México te Abraza, enfocado en la atención a connacionales repatriados.

A la reunión asistieron también el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat Hinojosa, y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Pedro Vázquez González.

Durante su intervención, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez destacó que México ha reafirmado una política exterior centrada en la dignidad humana, la cooperación sin subordinación ni intervención, y en los principios constitucionales de diálogo y solución pacífica de las controversias.

En tanto, la diputada Kenia López Rabadán agradeció el trabajo del cuerpo diplomático y reconoció su labor en el exterior como congruente, humanista y honorable.

Finalmente, titulares de embajadas y consulados compartieron ejemplos del fortalecimiento de la diplomacia parlamentaria y expusieron los proyectos que se desarrollarán a lo largo de 2026 en distintas regiones del mundo.

