¿Qué pasará con las horas extras en México a partir de 2026?

En diciembre de 2025 se anunció que la reducción de la jornada laboral de 48 horas comenzará a aplicarse a partir del 2026 de manera gradual, por lo que se estima que para 2030 la jornada laboral llegue a las 40 horas.

La reforma para la reducción de la jornada laboral, en caso de ser aprobada, entrará en vigor hasta el 1 de mayo del 2026 para tener un periodo de transición, por lo que a partir del 1 de enero del 2027 la jornada laboral pasará de 48 a 46 horas.

Con la aprobación de esta reforma, a partir del 1 de enero del 2027, y de cada año, las jornadas se reducirán 2 horas anualmente, por lo que para 2030 se llegará a tener una jornada laboral de 40 horas.

En 2027 la jornada laboral ordinaria será de 46 horas semanales, en 2028 44 horas, en 2029 serán 42 horas y para 2030 se alcanzará la reducción hasta las 40 horas semanales.

¿Qué pasará con las horas extras en México?

De acuerdo con lo establecido en diciembre 2025, las jornadas laborales extraordinarias podrán ser de 9 a 12 horas a la semana, y estas horas adicionales podrán ser distribuidas hasta por un máximo de 4 horas extra al día.

Asimismo, en la Ley Federal del Trabajo se establece un tope de máximo 4 horas triples, y las jornadas no podrán superar las 12 horas diarias, además, se añadió la prohibición de las horas extras para los menores de edad.

De igual forma se implementará como una obligación para las y los empleadores un registro electrónico de la jornada laboral, con la finalidad de tener un control de las jornadas laborales y de las horas extras en todos los centros de trabajo.

El registro electrónico de la jornada laboral será emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y estas nuevas medidas tienen la finalidad de reducir la fatiga, accidentes laborales y tener mejoras en cuanto a salud y seguridad en el trabajo.

La reducción de la jornada laboral permite que las y los trabajadores puedan contar con mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral; y también permite que se mejore el autocuidado por medio de la alimentación, ejercicio, descanso y socialización.

