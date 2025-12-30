Morena acompañará proceso de 40 horas laborales con dialogo con sectores económicos

“Desde el grupo parlamentario de Morena vamos a acompañar el proceso legislativo para establecer la semana de 40 horas, que se presenta tras un constante e intenso diálogo con los sectores económico, las cámaras empresariales y otros grupos sociales interesados”, afirmó el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de esta fracción parlamentaria y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Es necesario avanzar de manera consensuada en la propuesta y garantizar una implementación efectiva. Desde la Cámara de Diputados, se mantendrá esa misma apertura para conversar y hacer realidad este cambio en beneficio de trabajadoras y trabajadores”, aseguró el diputado en el documento Agenda Legislativa 2026.

Recordó que el 3 de diciembre de 2025 se presentaron en el Senado de la República las iniciativas para garantizar la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Éstas consisten en un paquete que incluye una modificación constitucional y, por otro lado, cambios a la Ley General del Trabajo para realizar las adecuaciones normativas en la legislación secundaria.

“La discusión y aprobación de ambas propuestas garantizarán que se acelere la implementación gradual de la medida, es decir, no será necesario abrir un plazo para adaptar las leyes ordinarias, sino que de inmediato se armonizará el cambio planteado en la Constitución Política”, explicó.

La propuesta de reducir la jornada laboral forma parte de los compromisos asumidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante el proceso electoral de 2024.

En lo que respecta a la reforma constitucional, la iniciativa del Ejecutivo Federal plantea tres cambios centrales al artículo 123. Este precepto es considerado fundamental, ya que consagra el derecho al trabajo digno y socialmente útil y regula las relaciones laborales del sector privado.

“La iniciativa presidencial propone adicionar un párrafo que indique que la jornada laboral será de 40 horas semanales y, por otra parte, mantiene el derecho a un día de descanso para las personas trabajadores, pero incorpora explícitamente que el día de descanso deberá ser con el goce del salario íntegro.

“De esta forma, se eleva a nivel constitucional la duración máxima de la jornada laboral de 48 a 40 horas, con lo que las personas trabajadoras tendrán una protección jurídica reforzada y, en los hechos, una mayor cantidad de horas de tiempo libre para su descanso, su desarrollo personal y la convivencia con su familia”, subrayó.

El segundo cambio se refiere a la regulación de la jornada laboral extraordinaria. Actualmente, la legislación establece un límite de tres horas diarias durante un máximo de tres días consecutivos.

La propuesta conserva la figura del tiempo extraordinario, pero fija un tope semanal de 12 horas, que podrán distribuirse en jornadas de hasta cuatro horas diarias durante un máximo de cuatro días. En caso de exceder este límite, se establece que el empleador deberá pagar el tiempo adicional con un 200 por ciento más sobre el valor de la hora ordinaria, desglosó.

Sobre el tercer cambio a la Carta Magna, el coordinador explicó que se pretende fortalecer la protección laboral de las personas menores de edad, al establecer que “en ningún caso y en ninguna circunstancia, las personas menores de 18 años laboren tiempo extraordinario”, eliminando la posibilidad que actualmente existe para que jóvenes de 16 y 17 años realicen horas extra.

En cuanto a la legislación secundaria, se proponen nuevas modalidades para la distribución de la jornada laboral, incluyendo esquemas flexibles y mecanismos de conciliación familiar, e incorpora herramientas de supervisión y control, como el registro electrónico de horarios, que permitan garantizar el cumplimiento efectivo de la norma.

La reforma establece una implementación gradual de la reducción de la jornada laboral, con el fin de permitir la adaptación progresiva de los centros de trabajo y evitar afectaciones económicas o administrativas, y determina que en ningún caso dicha reducción implicará disminución de sueldos, salarios o prestaciones para las personas trabajadoras, puntualizó.

“Cabe señalar que, la gradualidad de la iniciativa se sustenta en modelos exitosos de implementación en diferentes lugares del mundo, además, de que es congruente con el compromiso realizado en campaña sobre garantizar una implementación paulatina. Esta cuestión, se ha reforzado en las mesas de diálogo con grupos empresariales y representantes laborales”, acuñó.

