Sin aclarar, mil 500 mdp para salud en estados

Tras haber gastado en conceptos no autorizados o justificados y otras irregularidades, las entidades federativas suman un monto superior a los mil 500 millones de pesos pendientes por aclarar; más de la mitad de ellos corresponden a anomalías cometidas por el Gobierno de Veracruz.

Por primera vez, como parte de las revisiones a la Cuenta Pública de 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó un análisis al gasto que realizaron los estados en programas de salud a través de los cuales el Gobierno federal les transfiere recursos para garantizar los servicios a la población.

El Dato: otras instituciones de salud que tienen irregularidades son las de Morelos, Chiapas, Coahuila, Durango, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala.

La revisión de la auditoría incluye al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social y el Programa de Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social.

Al evaluar el gasto, se encontraron anomalías por mil 591.2 millones de pesos. La principal causa de estas irregularidades es la falta de documentación que justifique o compruebe el gasto, conceptos no autorizados por la dependencia normativa, el pago de remuneraciones indebidas e injustificadas a personal, la falta de amortización del anticipo otorgado, sobrecostos y otros conceptos.

En el desagregado de estas anomalías, mil 30 millones de pesos corresponden a la carencia de documentación de comprobación de gastos; el segundo concepto de mayor irregularidad fue el de pagos a personas de manera indebida, por 214.6 millones de pesos; 157.7 millones de pesos por pagos que no habían sido utilizados y 120 millones por sobrecostos.

Otros conceptos que también causaron anomalías fueron bienes adquiridos no localizados o que no operan, o servicios no realizados, recursos o rendimientos financieros no ejercidos sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación y transferencias a otras cuentas bancarias.

Del total, la entidad que carga con más irregularidades es Veracruz, con mil 78 millones de pesos, que representan 67.8 por ciento de las irregularidades detectadas.

Las anomalías halladas a la administración veracruzana corresponden al uso del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud para la contratación de servicios subrogados de limpieza, la adquisición de insumos de laboratorio sin que se entregara documentación sobre el cumplimiento de las especificaciones necesarias por cubrir; a esto se suma la observación de que no se acreditó el pago a trabajadores por el monto de 65.5 millones de pesos por conceptos del Impuesto Sobre la Renta, por concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro y el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En consecuencia, por lo encontrado, se realizaron 43 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria; 58 recomendaciones; 37 pliegos de observación; seis promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y una solicitud de aclaración.

En entrevista, el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN), integrante de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, Presupuesto y Cuenta Pública y de Bienestar en San Lázaro, señaló que las anomalías detectadas en la Cuenta Pública representan un claro daño patrimonial a la hacienda pública provocado por el manejo inadecuado del erario en materia de salud.

El legislador señaló que se habrá de exigir la presentación de un informe a detalle a los gobernadores de las entidades con mayores observaciones para que se llegue “hasta las últimas consecuencias”, sobre todo por tratarse de recursos enfocados a la atención de un rubro esencial para la población, como lo es el derecho a la salud.

“Demandamos de forma inmediata que den una información pública, un informe pormenorizado los gobernadores y las gobernadoras de las entidades federativas con mayor cúmulo de observaciones en el ejercicio de recursos de salud”, dijo Héctor Téllez, quien exaltó la necesidad de revisar qué sucedió, si estos recursos “se fueron a la fosa de la corrupción”.

“No es posible que, con algo tan sensible en la población, la falta de medicamentos y la falta de servicios públicos sean materia de lucro y de corrupción por parte de los gobernantes”, declaró el legislador del PAN.

Asimismo, dijo, la Federación, a través de la Secretaría de Salud o bien del IMSS o el IMSS-Bienestar, “deberá explicar el uso de estos recursos en materia federalizada, en el gasto público, en materia de salud, en las entidades federativas. No es una cosa menor, es un monto importante de observaciones y sobre todo de montos que podrían haber caído en las manos de la corrupción”.

