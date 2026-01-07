Destruyen laboratorio de drogas; golpe por 54 mdp

Imagen tomada en 2025, de un laboratorio para la elaboración de metanfetaminas en Culiacán, Sinaloa

Como parte de las acciones de la Operación Frontera Norte, autoridades federales desmantelaron en Sinaloa un centro utilizado para la producción de drogas sintéticas, lo que representó una afectación económica estimada en 54 millones de pesos a la delincuencia organizada.

El Gabinete de Seguridad federal informó que el operativo se llevó a cabo en el municipio de Culiacán, donde fue localizado e inhabilitado un sitio empleado para la elaboración de metanfetamina. En el lugar se aseguraron dos mil 710 litros y 50 kilogramos de diversas sustancias químicas utilizadas en la fabricación de este tipo de drogas.

En una acción distinta en el municipio de El Fuerte, Sinaloa, fueron detenidas dos personas. Durante ese operativo se decomisó un fusil Barrett, 11 armas, 63 cargadores, mil 658 cartuchos, dos radios , equipo táctico y dos vehículos.

346 Personas han sido detenidas con el Plan Michoacán

Las autoridades señalaron que estas acciones corresponden a los resultados del operativo del 06 de enero de 2026.

Desde el arranque de la Operación Frontera Norte, el 5 de febrero de 2025, se ha logrado la detención de 10 mil 544 personas, así como el aseguramiento de siete mil 734 armas de fuego, más de 1.2 millones de cartuchos y 34 mil 563 cargadores.

En Sonora, en el municipio de Cajeme, cinco personas fueron detenidas en dos acciones distintas, con el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos, cargadores, dosis de marihuana y cristal, y vehículos.

En Chihuahua, específicamente en Aquiles Serdán, elementos federales aseguraron diversos objetos electrónicos y armas punzocortantes durante un operativo de seguridad. De manera paralela, el Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de 12 personas como parte del Plan Michoacán.