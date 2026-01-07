En reforma electoral persisten diferencias sobre conformación del Congreso: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló este miércoles que los foros sobre reforma electoral coincidieron en dos propuestas centrales: reducir el financiamiento a partidos políticos y disminuir el número de diputados, aunque advirtió que aún no existe una fecha para presentar la iniciativa debido a que persisten diferencias sobre la conformación del Congreso y el sistema de representación.

“No hay una fecha todavía. Apenas nos vamos a reunir el próximo lunes con los coordinadores parlamentarios. Todavía no está terminada la propuesta”, declaró Claudia Sheinbaum, en su conferencia residencial, y tras recibir el martes una primera revisión de lo discutido en los foros realizados hasta diciembre pasado.

Claudia Sheinbaum detalló que entre los planteamientos con mayor consenso destaca el recorte al gasto electoral, respaldado tanto por la ciudadanía como por los participantes en los foros.

“Se hizo una encuesta que vamos a presentar aquí con varias empresas que hace encuestas con la ciudadanía. En general la gente quiere que se reduzcan los recursos y en los foros se planteó así”, señaló Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, el aspecto más polémico de la reforma sigue siendo la reducción de legisladores y cómo garantizar la pluralidad política. “La otra es reducir el número de diputados pero no está claro la conformación y hasta qué número. Cómo resolver el problema de las plurinominales que la gente no está de acuerdo. Todavía hay algunos temas qué debatir”, admitió.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la diversidad de posturas surgidas en los foros. “Hubo muchas opiniones, desde quien dice que debe haber 300 diputados nada más, de acuerdo con su representación de mayoría, hasta la representación de las minorías, que yo estoy de acuerdo que debe tener, pero el asunto es cómo se da y hasta cuánto el número de diputados”, explicó Sheinbaum.

Con una nueva reunión programada para el próximo lunes con los coordinadores parlamentarios, el gobierno buscará cerrar las diferencias antes de definir cuándo presentará formalmente la iniciativa de reforma electoral.

