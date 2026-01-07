Este es el paso a paso para hacer el registro de celulares en México 2026

En diciembre el CRT aprobó los lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, por lo que ahora todos los números telefónicos deberán estar asociados con una persona física o moral.

A partir de este 9 de enero las personas que cuenten con una telefonía móvil deberán asistir con su proveedor de telefonía móvil para realizar el registro de su número telefónico.

Cada número telefónico deberá contar con un titular, el cual puede ser una persona física o moral, y en caso de que no se realice este registro, las líneas telefónicas serán suspendidas a partir del 30 de junio del 2026.

¿Cómo registrar un número celular en México?

Las y los usuarios de telefonía móvil deben realizar la vinculación de sus números de teléfono máximo el 29 de junio del 2026, y para realizar este trámite requieren algunos documentos.

Este trámite puede realizarte tanto de manera presencial en los centros de atención o en línea por medio de la Plataforma de Gestión de Líneas Telefónicas Móviles de cada Proveedor del Servicio de Telefonía Móvil.

Por tanto, cada usuario deberá consultar con su proveedor de telefonía móvil el proceso para registrar un número telefónico a un titular, ya sea persona física o moral, y en caso de no reconocer una línea telefónica que se encuentre registrada bajo su nombre, podrán realizar una aclaración y realizar una desvinculación.

Para poder realizar el registro de una línea telefónica se requieren los siguientes datos del titular del número telefónico:

Nombre o razón social

CURP o RFC

Número telefónico asociado

Tipo de Identificación Oficial

Resultado y la fuente contra la que se realizó la Validación de Identidad

Folio único de la Vinculación, en el que se debe incluir fecha y hora.

Todos los números telefónicos que no queden registrados con un titular serán suspendidos, sin embargo, algunas telefonías aclaran que aunque sus líneas telefónicas sean suspendidas no quedan eximidos de realizar los pagos de servicios o equipo telefónico.

La vinculación de telefonías móviles a un titular es apliclable a todos los usuarios que cuenten con un plan móvil de prepago o de pospago, por lo que tanto personas físicas como morales deben realizar este registro.

Estos lineamientos fueron aprobados de manera unánime por el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) con la finalidad de evadir el anonimato en llamadas y mensajes telefónicos, pues estos servicios en ocasiones son utilizados para cometer delitos como la extorsión.

