Morena reprueba amenazas contra colaboradora tras debate en ‘Razonados’

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México reprobó de manera enérgica las amenazas y ataques dirigidos contra Adriana Marín, colaboradora de la Coordinación de Comunicación Social del partido guinda, luego de la difusión en redes sociales de declaraciones realizadas en el programa de debate “Razonados”.

A través de un posicionamiento, la bancada aclaró que las expresiones atribuidas a la colaboradora fueron emitidas a título personal durante su participación en noviembre pasado en el programa organizado por La Razón de México. Añadió que en ningún momento representan la postura oficial del Grupo Parlamentario ni de sus integrantes.

Morena explicó que se desató una campaña en su contra que derivó en ataques desmedidos, amenazas y un “linchamiento mediático” en contra de Adriana Marín, tras la circulación de fragmentos del debate y la interpretación de las declaraciones fuera de contexto. El grupo parlamentario condenó estas agresiones y señaló que son inaceptables en una sociedad democrática.

“Rechazamos enérgicamente estos ataques, amenazas y campañas de linchamiento mediático en contra de nuestra colaboradora”, subrayó la bancada, al considerar que este tipo de acciones buscan intimidar a quienes participan en la vida pública, particularmente a las juventudes.

Morena afirmó que resulta contradictorio que sectores que hasta hace poco decían defender a los jóvenes hoy los conviertan en blanco de hostigamiento y violencia digital.

En su posicionamiento, Morena reafirmó su postura sobre el combate al narcotráfico, al precisar que se trata de un fenómeno criminal que debe enfrentarse mediante la aplicación de la ley, el uso de inteligencia y el impulso de una política social que reduzca su base de reclutamiento.

Morena contrastó este enfoque con el de gobiernos anteriores, a los que acusó de haber permitido la infiltración del crimen organizado en el Estado mexicano y de haber responsabilizado a los jóvenes de la violencia sin generar empleos ni oportunidades educativas.

Finalmente, la bancada enfatizó que analizar las causas de un fenómeno complejo como la violencia no implica justificarlo, sino comprenderlo para transformarlo. En ese sentido, reiteró su llamado a un debate público responsable, sin amenazas ni descalificaciones, y a garantizar la integridad de quienes participan en espacios de discusión y análisis.

MSL