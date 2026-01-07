Reviven enfermedades mitigadas como tosferina, influenza y viruela

La vigilancia epidemiológica en México durante 2025 estuvo marcada por el repunte de enfermedades que se consideraban controladas, un fenómeno que encendió las alertas entre autoridades sanitarias y expertos del sector ante los riesgos para la salud pública que, advierten, será persistente en este 2026.

El regreso del sarampión, el avance de la influenza A H3N2 subclado K, conocida internacionalmente como la “supergripa”, así como el incremento de casos de tosferina, configuraron un escenario complejo en distintas regiones del país. Algunas de estas enfermedades permanecen activas y bajo monitoreo al cierre del año, dijo la epidemióloga Saraí Contreras Juárez.

El Dato: La Ssa instaló módulos de vacunación contra diversas enfermedades en la estación Observatorio del Sistema de Transporte Colectivo Metro el 23 de diciembre de 2025.

“La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que México podría perder su estatus de zona libre de sarampión en 2026 si los contagios continúan durante enero. Eso tendremos que verlo a inicios de febrero, pero el sarampión ha tenido un escenario complejo”, aseveró.

De acuerdo con cifras del Gobierno federal, en México se han confirmado 6 mil 50 casos de sarampión, además de 24 defunciones. El estado más afectado es Chihuahua, con casi 4 mil 500 contagios, seguido por Jalisco, Guerrero, Michoacán, Chiapas y la Ciudad de México (CDMX).

Ante el alto riesgo de propagación —ya que una persona infectada puede contagiar hasta a 18 más—, las autoridades sanitarias han intensificado las campañas de vacunación, particularmente en zonas con baja cobertura.

Otro foco de atención a finales de 2025 fue la influenza A H3N2 subclado K, que mostró un aumento acelerado de contagios en países como Reino Unido y Estados Unidos, donde se reportó saturación en los sistemas de salud.

“En México, hasta el momento, sólo se ha confirmado un caso detectado hace aproximadamente un mes en la Ciudad de México, aunque las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica ante el riesgo de introducción comunitaria”, dijo el neumólogo Efraín Palmares.

También señaló que la tosferina registró un incremento significativo. Hasta agosto de 2025 se confirmaron mil 271 casos, cifra muy superior a los 223 registrados en todo 2024. Además, se reportaron 61 defunciones, aunque cifras preliminares apuntan a que el número podría ascender a 80, principalmente en menores de un año no vacunados.

A nivel mundial, recordó el especialista, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que durante 2024 se notificaron 977 mil casos de tosferina, un aumento de 5.8 veces respecto a 2023. Esta enfermedad respiratoria se transmite por secreciones respiratorias y no tiene estacionalidad definida, lo que la convierte en una amenaza constante si no se mantiene una cobertura de vacunación adecuada.

Finalmente, la médico general Camila Serrano dijo que la viruela símica (mpox) volvió a colocarse en el radar sanitario en 2025 tras la detección de una nueva cepa en Reino Unido, asociada a una persona con antecedente de viaje a Asia. Reportes internacionales señalan que esta variante presenta una combinación genética de dos clados, lo que evidencia la capacidad de mutación del virus.

“El mpox se transmite por contacto cercano, incluido el contacto sexual y por gotas respiratorias. Sus síntomas incluyen erupciones cutáneas con ampollas o úlceras, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y malestar general”, aclaró.

En México, durante 2025, se han registrado 751 casos de este padecimiento, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo que representa un incremento significativo frente a los 113 casos reportados en el mismo periodo de 2024. La CDMC concentra la mayor parte de estos contagios, con 433 casos, que han afectado principalmente a hombres.