Casos de gusano barrenador caen 57 % en menos de un mes: Agricultura

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) reportó una reducción del 57 por ciento en los casos activos de gusano barrenador del ganado (GBG)entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

La dependencia reportó el 10 de diciembre mil 145 casos, mientras que el siete de enero fueron 492 casos, y afirmó que la disminución es resultado del trabajo coordinado entre productores y gobiernos estatales en el marco del Plan de Acción Conjunto entre México y Estados Unidos.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó que, aunque la plaga se ha presentado en 17 entidades del país, la atención oportuna y los protocolos estrictos han permitido focalizar eficientemente las acciones sanitarias.

Actualmente, “el 95.7 por ciento —del total de 492 casos activos al 7 de enero— se localicen en nueve estados: Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Guerrero y Puebla”.

La dependencia destacó que cuatro estados que previamente habían registrado casos de GBG —Jalisco, Morelos, Nuevo León y Querétaro— “a la fecha se encuentran libres de la plaga por la atención oportuna de la emergencia”.

Asimismo, otros cuatro estados (Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí y Estado de México) presentan menos de 10 casos, los cuales están siendo atendidos para su inactivación.

Para evitar la dispersión de la plaga, el Senasica implementó un plan emergente en Tamaulipas y el norte de Veracruz que incluye vigilancia intensiva, atención directa en campo y la liberación focalizada de moscas estériles como estrategia de supresión.

Entre las medidas complementarias se encuentra la implementación del Protocolo de Movilizador Confiable, que formaliza y mejora el control de la cadena de abasto de ganado.

Como medida preventiva, se dispuso la suspensión precautoria de la movilización de ganado de las zonas afectadas hacia engordas de Nuevo León, acompañada de un fortalecimiento en las medidas de inspección y vigilancia.

La nueva planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas, registra un avance del 48 por ciento en su construcción y está programada para entrar en operación en el primer semestre de este año.

Esta infraestructura permitirá duplicar la cantidad de moscas estériles disponibles actualmente y alcanzar una producción de 200 millones semanales.

El Senasica reiteró que “la notificación oportuna de casos sospechosos es fundamental” y aclaró que no se aplican cuarentenas ni sanciones a las unidades de producción afectadas, sino únicamente medidas técnicas sanitarias preventivas y tratamiento veterinario a los animales.

Además, subrayó que “el consumo y comercio de carne y productos cárnicos es seguro, al tratarse de una plaga asociada exclusivamente a animales vivos de sangre caliente”.

Las autoridades enfatizaron que el trabajo colaborativo entre productores, gobiernos estatales y autoridades sanitarias federales es esencial para avanzar en el control y la erradicación definitiva del GBG en territorio nacional.

