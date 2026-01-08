Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 7 de enero del 2026

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del miércoles 7 de enero de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

HIDALGO:

-En Tula y Atitalaquia, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Policía y Procuraduría Estatal detuvieron a seis personas, les aseguraron seis armas largas, un arma corta, 55 cargadores, 185 cartuchos, dos chalecos tácticos, ponchallantas, dos vehículos y dosis de marihuana.

MICHOACÁN:

-En Uruapan, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a un hombre a bordo de un tractocamión, acoplado a un semirremolque tipo tanque que transportaba 42,000 litros de hidrocarburo sin acreditar su legal procedencia.

SINALOA:

-En Culiacán, en la colonia Estela Ortiz de Toledo, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona, le aseguraron dos armas cortas, seis cargadores, cartuchos, cinco teléfonos celulares y un vehículo con reporte de robo.

-En La Cruz de Elota, en el poblado El Tabachín, elementos del Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, 56 cargadores y 4,600 cartuchos.

SONORA:

-En Ímuris, en el tramo carretero Nogales–Ímuris, en el poblado Campo Carretero, elementos del Ejército Mexicano, SSPC y Policía Estatal detuvieron al conductor de un tractocamión acoplado a dos autotanques que transportaba 62,000 litros de hidrocarburo, sin acreditar su legal posesión.

TABASCO:

-En Tenosique, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y SSPC detuvieron a dos personas, les aseguraron 24 armas cortas, 70 cargadores y un vehículo.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán, Sinaloa, en la localidad de Las Tranquitas, elementos de SSPC y Secretaría de Marina (Semar) desmantelaron un laboratorio clandestino.

En Badiraguato, Sinaloa, en el poblado de Santa Rita, elementos del Ejército Mexicano localizaron y destruyeron siete plantíos en 15,000 metros cuadrados, 52 macetas y un secadero con 360 kilos de marihuana.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 7 millones de pesos.

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados La Presa Jaus y La Cuesta, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron dos áreas de concentración de material diverso y 2,420 litros de sustancias químicas empleadas para la elaboración de metanfetamina.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 47 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En el marco de la Estrategia para Combatir el Robo de Hidrocarburos en el país, elementos del Ejército Mexicano localizaron ocho tomas clandestinas, una en Hidalgo y siete en Jalisco.

