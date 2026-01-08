Marina garantiza seguridad, seguros y protección de infraestructura del Ferrocarril del Istmo en 2026

La Secretaría de Marina informó que, a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se han realizado diversas acciones para garantizar los servicios de seguridad y vigilancia en instalaciones y tramos asignados del Ferrocarril del Istmo, así como la cobertura del seguro de pasajeros durante el periodo 2026, en apego a los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad administrativa.

La dependencia detalló que en noviembre de 2025 inició una investigación de mercado para la contratación de servicios de seguridad, solicitando cotizaciones a 82 empresas, de las cuales se recibieron seis propuestas.

En diciembre se realizó la apertura de cinco de ellas; sin embargo, tras el análisis técnico, administrativo y legal, el 26 de diciembre de 2025 se emitió el Acto de Fallo mediante el cual la licitación fue declarada desierta, al no cumplirse los requisitos técnicos indispensables para el correcto desarrollo del servicio.

Ante esta situación y con el objetivo de asegurar la continuidad operativa, la Marina firmó un convenio de ampliación temporal por dos meses, correspondientes a enero y febrero de 2026, con la empresa SEDEGRAL Seguridad y Defensa en General, S.A. de C.V. De manera paralela, a partir del 31 de diciembre de 2025 se inició un nuevo procedimiento de contratación mediante invitación, con fecha límite para la presentación de propuestas el 9 de enero de 2026.

En cuanto al seguro de pasajeros, la institución precisó que como medida inmediata se estableció un convenio temporal del 1 al 31 de enero de 2026 con la empresa Ve Por Más, del Grupo Financiero Ve Por Más, S.A. de C.V., con el fin de garantizar la continuidad del servicio.

Asimismo, se reinició la investigación de mercado para contratar un seguro que ofrezca mejores coberturas, incluyendo protección de equipaje, atención médica, incapacidad, prótesis, ortopedia y muerte accidental, tanto individual como colectiva, además de gastos funerarios.

Respecto a la infraestructura, la Secretaría de Marina informó que el 9 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la investigación de mercado para la contratación del servicio de aseguramiento de bienes patrimoniales del Corredor en las regiones de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Aunque se solicitaron cotizaciones a diez empresas, solo tres respondieron y la licitación publicada el 11 de diciembre en el portal de Compras MX fue declarada desierta el 19 de diciembre, debido a que las propuestas no cumplieron con los requisitos técnicos.

Ante ello, se gestionó de manera inmediata un convenio modificatorio para extender del 1 al 31 de enero de 2026 la cobertura vigente con Seguros Azteca, S.A. de C.V., mientras se realiza una nueva investigación de mercado y se inicia el procedimiento de contratación correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

