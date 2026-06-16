Sheinbaum sostiene llamada con primera ministra de Barbados; coinciden en colaboración con Comunidad del Caribe

Al coincidir en la necesidad de fortalecer la colaboración entre México y la Comunidad del Caribe, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo este martes una “cordial” conversación telefónica con la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley.

Así lo informó la mandataria mexicana, quien destacó que durante el enlace también abordaron el interés de fortalecer la relación bilateral, así como la cooperación en materia de turismo.

“Tuve una cordial conversación telefónica con la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley; dialogamos sobre el interés en fortalecer nuestra relación bilateral y profundizar la cooperación en materia de turismo. Coincidimos en la importancia de la colaboración entre México y la Comunidad del Caribe para impulsar el desarrollo de nuestros pueblos", escribió en la red social X.

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Tuve una cordial conversación telefónica con la primera ministra de Barbados, @miaamormottley; dialogamos sobre el interés en fortalecer nuestra relación bilateral y profundizar la cooperación en materia de turismo.



Coincidimos en la importancia de la colaboración entre México y… pic.twitter.com/numcyBhPq8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 17, 2026

Por separado, Mia Amor Mottley elogió a Claudia Sheinbaum, a quien describió como “una científica y líder cuya fortaleza y claridad de propósito se sienten mucho más allá de las fronteras de México”.

Sobre la conversación que sostuvo con la mandataria mexicana, la primera ministra abundó que, entre “otras áreas de interés”, dialogaron sobre el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la cooperación turística.

“Hay algo poderoso cuando los líderes de nuestro hemisferio pueden hablar con franqueza sobre el futuro de nuestra gente, nuestra región y nuestra responsabilidad compartida en este momento. (...) En un mundo que demasiado a menudo se ve dividido por la división, América Latina y el Caribe deben seguir eligiendo el diálogo, el respeto, la asociación y un orden internacional basado en reglas que funcione para toda nuestra gente” Mia Amor Mottley, primera ministra de Barbados



Earlier today I spoke with President @Claudiashein of Mexico, a scientist and a leader whose fortitude and clarity of purpose are being felt well beyond Mexico’s borders.



There is something powerful when leaders of our hemisphere can speak frankly about the future of our… pic.twitter.com/3FdqF22qVt — Mia Amor Mottley (@miaamormottley) June 17, 2026

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cehr