Morelos refuerza estrategia de seguridad y anuncian inversiones en salud e infraestructura

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, destacó que en la entidad se han duplicado las detenciones como resultado de la coordinación con el Gobierno federal, además de reportar una disminución del 28 por ciento en los feminicidios y una reducción del 19 por ciento en el robo de vehículos, lo que, afirmó, refleja avances en la estrategia de seguridad implementada en el estado.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en Cuernavaca, Morelos, Margarita González Saravia señaló que Morelos cuenta con un plan integral para combatir el delito de extorsión, el cual se desarrolla de manera conjunta con diversas dependencias locales y federales, con el objetivo de reducir la incidencia de este delito mediante acciones de prevención, atención a víctimas y fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Conferencia presidencial de este jueves, en Morelos. ı Foto: Captura de pantalla.

En tanto, Claudia Sheinbaum informó que ya se encuentra en operación el Hospital General del ISSSTE en Cuernavaca, y detalló que actualmente se construyen dos hospitales adicionales en Morelos, como parte del fortalecimiento del sistema de salud en la entidad. Asimismo, adelantó que en 2026 se edificará un centro de convenciones en el estado, con el fin de impulsar el desarrollo económico y turístico.

En relación con la participación de Morelos durante el Mundial de Futbol 2026, Claudia Sheinbaum explicó que se llevarán a cabo campeonatos deportivos, así como acciones de mejoramiento y construcción de canchas de fútbol, entre otras obras, con el propósito de fomentar el deporte y aprovechar el impacto social y comunitario del evento internacional.

