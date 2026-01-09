Conceden suspensión definitiva a Raúl Rocha Cantú para mantenerse como testigo colaborador.

Un tribunal federal concedió a Raúl Rocha Cantú, empresario y copropietario de Miss Universo, una suspensión definitiva que le permite conservar indefinidamente su condición de testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), pese a enfrentar acusaciones por delincuencia organizada y a permanecer prófugo de la justicia.

La resolución judicial representa un revés significativo para la FGR, que el pasado 18 de diciembre retiró el criterio de oportunidad, otorgado durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, y buscaba ejecutar una orden de aprehensión contra el empresario, acusado de participar en una red de tráfico de armas e hidrocarburos.

El juez federal determinó procedente mantener la protección tras analizar las pruebas presentadas por la defensa de Rocha Cantú, quien argumentó inconsistencias en la estrategia de la Fiscalía.

La suspensión definitiva permite al empresario continuar declarando como testigo colaborador en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATAMEX/0000928/2024.

La FGR había sustentado su solicitud de revocación señalando que Rocha Cantú “no cuenta con un domicilio fijo en México, Querétaro o Ciudad de México” y que “viaja constantemente al extranjero”, lo que representa un riesgo de fuga.

La suspensión definitiva no solo evitó la detención inmediata de Rocha Cantú, sino que podría permitirle negociar mejores términos en su colaboración con las autoridades.

