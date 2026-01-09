Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 8 de enero del 2026

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del jueves 08 de enero de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Tijuana, elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal detuvieron a una persona, le aseguraron un arma corta, un cargador, tres cartuchos, 2.1 kilos de metanfetamina, dosis de fentanilo y un vehículo.

El costo de la droga asegurada es de 586,000 pesos.

CHIAPAS:

-En Cintalapa de Figueroa, derivado de los mecanismos de coordinación internacional, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Interpol y SSPC extraditaron a una persona por delitos de delincuencia organizada y contra la salud, quien es requerido por autoridades estadounidenses.

MICHOACÁN:

-En Morelia, elementos de FGR y SSPC, al realizar inspecciones de seguridad a una empresa de mensajería, aseguraron 3.9 kilos de metanfetamina.

-En Salvador Escalante, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona de nacionalidad extranjera, le aseguraron un arma larga, dos armas cortas, 18 cargadores, 349 cartuchos, un aditamento lanzagranadas, una granada de fragmentación, diversas dosis de drogas, un chaleco táctico, dos placas balísticas, tres cámaras de videovigilancia, un panel solar, ropa táctica y dos motocicletas.

NUEVO LEÓN:

-En Montemorelos, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a cinco personas, les aseguraron dos armas largas, tres armas cortas, siete cargadores, diversas dosis de drogas y dos chalecos tácticos.

QUINTANA ROO:

-En Benito Juárez e Isla Mujeres, elementos de GN, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, les aseguraron dos armas cortas, tres cargadores, 11 cartuchos, 288 dosis de metanfetamina, 39 dosis de cocaína y 108 dosis de marihuana.

SINALOA:

-En Culiacán, en la colonia Margarita, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad, detuvieron a dos personas, les aseguraron dos armas cortas, tres cargadores, 45 cartuchos y dos vehículos con reporte de robo.

-En Escuinapa, elementos de GN, Ejército Mexicano y Semar detuvieron a una persona abordo de un vehículo con blindaje artesanal, le aseguraron un arma corta, cargadores, 724 cartuchos y un chaleco táctico.

-En Culiacán, en el Centro Penitenciario Aguaruto, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal, al inspeccionar dos módulos, aseguraron tres celulares, cinco cargadores para celulares, tres cables USB, 10 dosis de cocaína y cinco objetos punzocortantes.

SONORA:

-En Bácum, elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal detuvieron a dos personas, les aseguraron una ametralladora, dos armas largas, tres armas cortas, 18 cargadores, 633 cartuchos, dos cintas eslabonadas para municiones, 6,144 dosis de metanfetamina, 991 dosis de marihuana, dosis de cocaína, dos chalecos tácticos, dos placas balísticas y dos vehículos.

El costo de la droga asegurada es de 1.6 millones de pesos.

OAXACA:

-En Santiago Pinotepa Nacional, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron un arma larga con un tubo lanzagranadas, un cargador, 30 cartuchos y 31 bolsas con marihuana.

YUCATÁN:

-En Kanasín, elementos de FGR, SSPC, Ejercito Mexicano y Fiscalía y Policía Estatal cumplimentaron una orden de aprehensión, en contra de una persona, por el delito de extorsión.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados de La Laguna, Tomo, Algodones de Tomo, La Cuesta y La Milpa, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de material diverso, aseguraron 6,040 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 119 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En el marco de la Estrategia para Combatir el Robo de Hidrocarburos en el país, elementos del Ejército Mexicano localizaron cuatro tomas clandestinas, tres en Hidalgo y una en Querétaro.

