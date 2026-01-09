Gobierno federal brinda más de 186 mil atenciones en Guerrero en estrategia de atención a las causas: Rosa Icela

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que durante 2025 el Gobierno de México reforzó en Guerrero las acciones de atención a las causas de la violencia, como parte del primer eje rector de la Estrategia Nacional de Seguridad, lo que permitió desplegar un amplio trabajo territorial en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) detalló que a lo largo del año pasado se fortalecieron las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad en la entidad, en estrecha colaboración con el gobierno estatal que encabeza Evelyn Salgado Pineda, así como con los gabinetes regionales de seguridad.

Rosa Icela Rodríguez informó que la estrategia federal permitió brindar más de 186 mil atenciones en colonias prioritarias de Guerrero. ı Foto: Captura de video

Rodríguez Velázquez informó que en Guerrero se realizaron 29 Jornadas de Paz, y adelantó que para la primera quincena de enero de 2026 está prevista la instalación de los Consejos de Paz y Atención a las Causas, con el objetivo de dar continuidad al trabajo comunitario.

Indicó que, como parte de la estrategia federal, se definieron dos municipios prioritarios: Chilpancingo de los Bravo y Acapulco de Juárez, donde se desplegó un esfuerzo interinstitucional que permitió brindar 186 mil atenciones en 40 colonias, mediante visitas casa por casa, la instalación de 29 comités de paz, la realización de 50 ferias de paz y la recuperación de 37 espacios públicos, en conjunto con la población y autoridades locales.

Autoridades federales, estatales y municipales coordinaron jornadas de paz y recuperación de espacios públicos en Guerrero. ı Foto: Captura de video

En el caso de Acapulco, la secretaria de Gobernación precisó que se otorgaron 92 mil 742 atenciones, se realizaron más de 21 mil 500 visitas domiciliarias en 16 colonias, se instalaron nueve comités de paz, se llevaron a cabo 23 ferias de paz y se recuperaron diversos espacios públicos. Además, a través del Tianguis del Bienestar, se apoyó a 8 mil 993 familias con la entrega de bienes de primera necesidad.

Destacó que en el puerto se realizó el primer encuentro de comités de paz, la recuperación de espacios públicos en la colonia Postal, la instalación de senderos de paz, así como jornadas del Tianguis del Bienestar.

El Gobierno de México reforzó en Guerrero las acciones de atención a las causas de la violencia con trabajo territorial y comunitario. ı Foto: Captura de video

Respecto a Chilpancingo, Rodríguez Velázquez señaló que se brindaron más de 93 mil atenciones, además de la realización de visitas domiciliarias, ferias de paz y actividades comunitarias, como una rodada y carrera atlética por la paz, organizadas en coordinación con la Conade y el Instituto Mexicano de la Juventud.

En materia de desarme voluntario, la funcionaria federal informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, el programa se implementó en nueve municipios de Guerrero, entre ellos Acapulco, Chilpancingo, Taxco de Alarcón y Zihuatanejo.

Como resultado, la población intercambió de manera anónima 149 armas de fuego por dinero en efectivo, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Finalmente, la secretaria de Gobernación destacó que del 3 de junio al 7 de noviembre, el Tianguis del Bienestar se llevó a cabo en distintos puntos de la entidad, incluida la región de la Montaña, donde se entregaron bienes nuevos de primera necesidad a familias en situación de vulnerabilidad.

Las acciones, subrayó, forman parte de una estrategia integral que prioriza la atención directa en el territorio y la reconstrucción del tejido social para avanzar en la pacificación de Guerrero.

