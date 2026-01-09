Gobierno de CSP destaca que en Guerrero disminuyó 24% los homicidios dolosos

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó este viernes, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que en 2025 en Guerrero el promedio diario de víctimas de homicidio doloso disminuyo 24 por ciento, con respecto a 2024.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Marcela Figueroa informó que en 2025 el delito de homicidio doloso pasó de 4.7 a 3.4 casos diarios.

Al presentar las cifras de incidencia delictiva con corte al 31 de diciembre de 2025, Figueroa Franco explicó que el promedio diario de homicidios dolosos en la entidad convirtió a 2025 en el año con menor incidencia desde 2019 y el más bajo en promedio diario de los últimos 16 años.

Asimismo, destacó que, al analizar la evolución mensual del delito desde el inicio de la administración federal, se observa una reducción del 65 por ciento entre octubre de 2024 y diciembre de 2025.

En ese mismo periodo, diciembre de 2025 se ubicó como el mes con el promedio de homicidios más bajo de los últimos años en el estado.

En cuanto a los delitos de alto impacto, la funcionaria federal señaló que Guerrero registró en 2025 una disminución anual del 18 por ciento, al pasar de 11.89 a 9.72 delitos diarios, lo que también posiciona a ese año como el de menor incidencia en los últimos ocho años.

El desglose por tipo de delito muestra reducciones significativas en prácticamente todas las conductas de alto impacto: el robo con violencia disminuyó 49.4 por ciento; el robo a casa habitación con violencia, 45.8 por ciento; la extorsión, 20 por ciento; el total de robos con violencia, 17.8 por ciento; y otros robos con violencia, 5.1 por ciento. En tanto, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego registraron una baja del 2.6 por ciento.

En los casos de feminicidio y secuestro, las cifras se mantuvieron sin variación, con promedios diarios de 0.06 y 0.01, respectivamente.

Respecto al municipio de Acapulco, Marcela Figueroa detalló que el homicidio doloso presentó una reducción del 71 por ciento entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, al pasar de 2.32 a 0.68 homicidios diarios, es decir, menos de un caso por día. En el comparativo anual, el puerto también registró una baja del 25 por ciento, al pasar de 1.76 homicidios diarios en 2024 a 1.32 en 2025.

En el caso de los delitos de alto impacto en Acapulco, la disminución anual fue del 28 por ciento, consolidando una tendencia a la baja en la incidencia delictiva del principal destino turístico del estado.

La titular del SESNSP atribuyó estos resultados a la aplicación integral de la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en la atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la inteligencia e investigación, así como una coordinación permanente entre el Gobierno de Guerrero y el Gobierno federal, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

