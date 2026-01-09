Registro obligatorio de líneas móviles inicia hoy

A partir de este 9 de enero, todas las personas titulares de una línea móvil en México deberán realizar la vinculación obligatoria de su número telefónico con una identificación de identificación oficial, como parte de una disposición emitida por la autoridad regulatoria.

Empresas de telefonía han aclarado a sus usuarios que la medida no es una iniciativa propia, sino un mandato oficial que aplica a todas las líneas móviles del país, y cuyo objetivo es que cada número esté asociado a una persona plenamente identificada. La vinculación será requisito indispensable para mantener activo el servicio y la fecha límite para completar el trámite es el 30 de junio de 2026.

A través del registro en línea, cada usuario tendrá hasta tres intentos para completar el proceso. En caso de no lograrlo, se podrá realizarse sin costo con distribuidores autorizados.

El Dato: Telefónica Movistar señaló que los lineamientos ya se encuentran en vigor y que la empresa dará cumplimiento a las obligaciones establecidas en tiempo y forma.

Para llevar a cabo el trámite será necesario presentar alguno de los siguientes documentos vigentes: Identificación oficial vigente, pasaporte, CURP o CURP temporal en caso de personas extranjeras. En todos los casos, los datos proporcionados deberán coincidir exactamente con la identificación presentada. La prueba de vida será obligatoria únicamente en la modalidad en línea.

Al tratarse de una disposición oficial, sólo las líneas debidamente vinculadas podrán mantenerse activas. Aquellas que no completen el proceso dentro del plazo establecido podrían enfrentar la suspensión del servicio.

Especialistas en telecomunicaciones y derecho digital consideraron que la medida tiene implicaciones tanto en materia de seguridad como de protección de datos personales.

El analista en telecomunicaciones Jorge Negrete, presidente de DPL Group, señaló que la vinculación obligatoria busca reducir delitos como la extorsión y el fraude telefónico.

84.6 millones de líneas móviles concentra Telcel

“La identificación del titular de cada línea puede ayudar a las autoridades a investigar delitos cometidos a través de teléfonos móviles, siempre y cuando exista un marco claro de uso de la información”, explicó.

Por su parte, la abogada especialista en derecho digital María Solís, advirtió que el reto principal será garantizar la protección de los datos personales. “El Estado y las empresas deberán asegurar que la información recopilada esté debidamente resguardada y no sea utilizada para fines distintos a los establecidos en la ley”, indicó.

Por su parte, el investigador en temas de privacidad Carlos Rodríguez consideró que la prueba de vida en el trámite en línea es una medida positiva de seguridad, pero subrayó la importancia de la transparencia de datos.

“Los usuarios deben saber quién resguarda sus datos, por cuánto tiempo y bajo qué mecanismos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación o cancelación”, apuntó.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó y emitió el pasado 8 de diciembre los nuevos lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, que permitirán vincular, a partir de hoy, cada línea telefónica a una persona física o moral, eliminando el anonimato que permite usar este servicio para cometer delitos.

Las autoridades han señalado que esta disposición busca fortalecer la seguridad pública, combatir delitos como la extorsión telefónica, el fraude y el uso de líneas móviles con fines delictivos, además de dotar de mayor certeza jurídica al uso de los servicios de telecomunicaciones.

No obstante, la medida ha generado inquietudes entre usuarios y organizaciones civiles, quienes han expresado preocupaciones relacionadas con la protección de datos personales y el resguardo de la información que será recabada por las compañías telefónicas.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y a realizar el trámite dentro de los plazos establecidos para evitar afectaciones en el servicio.

En caso de que las personas usuarias no cumplan con la vinculación de su línea móvil con una identificación oficial dentro del periodo señalado, las empresas de telefonía estarán facultadas para suspender el servicio, hasta que se regularice la situación.

PIDEN PRÓRROGA. La Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC) alertó acerca de la posibilidad de que se suspendan o reduzcan las líneas móviles para aquellos que no consigan finalizar el proceso de registro.

La falta de dispositivos apropiados, la conectividad deficiente, las barreras en términos de alfabetización digital y las condiciones geográficas desfavorables son algunos de los elementos que podrían obstaculizar el establecimiento de vínculos, señaló.

Ante ello, solicitó a la CRT, una prórroga en la implementación de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Móviles. Asimismo, enfatizó que en poblaciones rurales, indígenas o de gran marginación, la telefonía móvil es un medio imprescindible para comunicarse, acceder a servicios básicos y garantizar seguridad. Por lo tanto, una implementación rápida podría ocasionar efectos sociales desproporcionados y exclusión digital.

