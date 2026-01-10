CSP, por estrechar coordinación con EU: “No queremos pensar en otro escenario”

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente, en reunión el 3 de septiembre de 2025.

Tras las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre iniciar operaciones terrestres contra los cárteles, una decisión que implicaría al territorio mexicano, la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, para que entre en contacto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Es parte de su manera de comunicar. No queremos pensar en otro escenario, sino en una coordinación más estrecha en el marco de la defensa de la soberanía. Vamos a estrechar la comunicación, por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado”, dijo en conferencia de prensa.

El Dato: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, afirmó que respaldan la postura del Gobierno mexicano de un llamado al diálogo ante el amago de EU.

La noche del jueves, en entrevista difundida por la cadena Fox News, Trump volvió a referirse a que el crimen organizado controla México y que tomaría acciones militares “ahora mismo”.

“Hemos eliminado 97 por ciento de las drogas que llegan por mar y ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles controlan México. Es muy triste verlo”, afirmó.

La Presidenta recordó que hace apenas dos o tres días, “el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México, que lo han presentado en varias ocasiones, está el grupo de trabajo que tenemos conjuntamente”.

Consultada sobre la posibilidad de que Estados Unidos despliegue una flota naval en aguas de México, como lo hizo en Venezuela, recordó que “hay un acuerdo con la Guardia Costera y el Comando Norte para que sea la Secretaría de Marina quien esté a cargo en nuestras aguas continentales, de la vigilancia, es un acuerdo que se tomó hace unos meses y ha estado funcionando”.

RECHAZO. Desde Estados Unidos, un grupo de 75 legisladores demócratas también reaccionaron a los dichos del presidente Trump en la entrevista con Fox, y en una carta enviada al secretario de Estado, Marco Rubio, consideraron que “una acción militar unilateral contra México sería desastrosa”.

“Cualquier acción militar unilateral de EU dentro de México sin el consentimiento de este último destruiría la confianza, socavaría la cooperación con las autoridades mexicanas y dificultaría aún más la lucha contra el narcotráfico en las comunidades que representamos”, se lee en un documento impulsado por el congresista por Arizona Greg Stanton, exalcalde de Phoenix y promotor de los lazos entre ambos países.

Los demócratas citaron palabras del propio Rubio, quien, tras asegurar en noviembre pasado que no habría una acción militar estadounidense en territorio mexicano, reconoció el incremento en la cooperación antinarcóticos del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum con la administración Trump, que incluyó el traslado de 55 presuntos capos del narcotráfico a EU, entre ellos Rafael Caro Quintero, acusado de asesinar a un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

“México es el principal socio comercial de EU y un socio de seguridad de vital importancia con el que compartimos lazos familiares y fronterizos desde hace años. Bajo la Presidencia de Claudia Sheinbaum, México ha incrementado drásticamente su cooperación con EU”, expresaron.

En ese contexto, la prensa estadounidense reportó que el área legal del Departamento de Estado recibió la orden de analizar todas las implicaciones jurídicas disponibles para que el gobierno de EU pueda justificar una eventual intervención militar en México contra los cárteles de la droga.

De acuerdo con los reportes, el análisis buscaría evaluar los marcos legales nacionales e internacionales que podrían ser utilizados para sustentar una acción de carácter militar fuera del territorio estadounidense, en el contexto del combate al crimen organizado transnacional; sin embargo, al cierre de esta edición ninguna fuente oficial había respaldado la existencia de estas medidas.

PRETEXTOS. Consultado al respecto en el programa Al Mediodía con Solórzano, que se transmite en las redes sociales de La Razón, el internacionalista Raúl Benítez consideró que, aunque hay mayor presión por parte de Trump a México, es difícil que EU inicie acciones unilaterales en territorio mexicano.

“Si lo hacen, dirán que es en coordinación con México, para darle su lugar a Sheinbaum”, sostuvo el especialista.

Añadió que, además, el contexto de la próxima celebración del Mundial de Futbol obliga a Washington a llevar los asuntos con calma y que una eventual incursión de tropas estadounidenses en México desataría una reacción nacionalista tanto en México como en EU, que terminaría en protestas violentas indeseables para el gobierno de Trump.

Consideró que una invasión militar aquí para combatir a los cárteles es inviable en la práctica, a pesar de las declaraciones. Cualquier acción de seguridad entre ambos países, destacó, debe basarse en un acuerdo binacional y la soberanía de México es un principio fundamental e inviolable del derecho internacional.

El especialista interpretó las declaraciones de Trump como una forma de presión política y parte de una “guerra híbrida” en la política exterior de Estados Unidos.

Diputado pide incursión en Michoacán

Por Redacción

Ante las declaraciones del presidente de EU, Donald Trump, de realizar una posible incursión terrestre en México para combatir a los cárteles del narcotráfico, Carlos Bautista Tafolla, diputado local independiente de Michoacán, pidió que la entidad sea considerada en la medida.

“No se trata de una intervención, (sino) de colaboración frente a un problema que afecta a ambos países”, dijo el integrante del Movimiento del Sombrero, del que formaba parte el finado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre pasado.

Esta semana, el legislador anunció en redes sociales haber establecido contacto con autoridades de EU en su visita a ese país, para solicitar su apoyo en las investigaciones del crimen. Dijo que aceptaron intervenir en el caso bajo el supuesto de que se trata de un crimen cometido por la “narcopolítica que impera en Michoacán”.

Por separado, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, afirmó que México debe combatir al crimen organizado con sus propias instituciones y defender su soberanía.