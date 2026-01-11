Bienestar destina más de 40 mil mdp a programas sociales en Michoacán: Ariadna Montiel

Desde Lázaro Cárdenas, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que en 2026 se destinarán más de 40 mil millones de pesos a los programas sociales en Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de garantizar derechos y reducir la desigualdad en la entidad.

Durante su intervención, Montiel Reyes señaló que más de un millón 326 mil personas en el estado reciben actualmente algún apoyo del Gobierno de México, recursos que, subrayó, se entregan de manera directa, sin intermediarios.

“Los programas de bienestar encarnan esa convicción, llegan de manera directa a las familias y devuelven los recursos públicos donde siempre debieron de estar, en las manos del pueblo”, afirmó.

La secretaria destacó que los programas sociales son universales y no están condicionados a ningún partido político, al señalar que los apoyos no se entregan a cambio de votos, sino como un derecho garantizado por el Estado.

En Lázaro Cárdenas, #Michoacán, con la presidenta @Claudiashein, informamos ante miles de michoacanos que en el estado más de 1.3 millones de personas reciben Programas de Bienestar, los cuales se fortalecen con los nuevos: #SaludCasaPorCasa, la #BecaRitaCetina y la… pic.twitter.com/ziubQpuwzf — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) January 11, 2026

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que los programas de bienestar cuentan con un presupuesto de un billón de pesos a nivel nacional, al enfatizar que los recursos se entregan directamente a la población y sin condicionamientos.

“Los programas de bienestar se van directo a la gente, directo al pueblo. A poco les preguntan en la pensión del adulto mayor si van a votar por alguien, si son de algún partido político. Es universal”, expresó la mandataria.

Sheinbaum Pardo destacó que todas las personas de 65 años y más reciben la pensión universal para adultos mayores, la cual se incrementa cada año para evitar que pierda valor frente a la inflación, y afirmó que las y los adultos mayores son “héroes de la patria” por el trabajo realizado a lo largo de su vida.

Como parte del evento, se llevó a cabo la entrega de tarjetas de los programas para el bienestar, entre ellas las correspondientes a la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, en un acto encabezado por la presidenta de México.

En representación de las beneficiarias, Blanca Estela Sierra Postos agradeció la implementación de la Pensión Mujeres Bienestar y destacó el reconocimiento al trabajo doméstico no remunerado.

“Agradezco y doy gracias a la presidenta por este programa de pensión mujeres bienestar, que anteriormente nunca se nos había tomado en cuenta como mujeres amas de casa en el hogar, ya que la labor del hogar es una labor muy importante”, señaló.

Programas para el Bienestar. Lázaro Cárdenas, Michoacán https://t.co/gLFOX15n1L — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 11, 2026

LMCT