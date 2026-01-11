FGR de Michoacán avanza en investigaciones sobre asesinato de Carlos Manzo: Legisladores de Morena

La investigación por el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, continúa en manos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, señalaron legisladores de Morena, quienes insistieron en que se debe permitir a la autoridad ministerial avanzar sin presiones ni juicios anticipados.

En paralelo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) condenó un reciente ataque armado en la entidad y responsabilizó al gobierno morenista por la inseguridad que persiste en el estado.

Indagatorias por el caso Manzo

El senador Raúl Morón Orozco y el diputado federal Leonel Godoy Rangel señalaron que corresponde exclusivamente a la Fiscalía esclarecer el asesinato de Carlos Manzo, por lo que llamaron a dejar que las investigaciones sigan su curso y evitar especulaciones públicas.

Tras un evento en Lázaro Cárdenas Michoacán en donde la presidenta Claudia Sheibaum Pardo destacó los avances en programas sociales y en el Plan Michoacán; ambos legisladores indicaron que las autoridades ministeriales deberán agotar todas las líneas de investigación, tanto sobre la autoría material como intelectual del crimen, conforme avancen las diligencias.

Hasta ahora, la Fiscalía ha informado que el presunto autor material fue abatido la misma noche del ataque; sin embargo, las indagatorias continúan abiertas para determinar posibles responsables intelectuales.

Es un enorme gusto saludar y escuchar a la Presidenta de México @Claudiashein. Las acciones y obras anunciadas van a profundizar más el Plan Michoacán. Hoy, nuestra entidad recibe su cobijo y cariño; bajo su liderazgo lograremos recuperar nuestro estado.



¡Gracias Presidenta!… pic.twitter.com/wHm2K8cYM8 — Raúl Morón Orozco (@raulmoronO) January 11, 2026

Ataque armado y condena del PRI

Por otro lado, la noche del sábado 10 de enero, René Valencia Reyes, líder de la organización Revolución Social y hermano del dirigente estatal del PRI en Michoacán, Guillermo “Memo” Valencia, fue emboscado por un grupo armado cuando circulaba por la carretera entre Pátzcuaro y Erongarícuaro.

Durante el ataque, Valencia y su esposa transmitieron en vivo la agresión a través de redes sociales. Pese a la violencia, logró salir con vida y fue puesto bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional, confirmó su hermano.

En este sentido, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, condenó el ataque y lo calificó como un acto “cobarde”, al tiempo que acusó al gobierno de Morena de permitir que el crimen organizado actúe con impunidad en Michoacán.

Moreno afirmó que la agresión refleja una estrategia de seguridad fallida y sostuvo que el ataque ocurrió “por decir la verdad”, reiterando la solidaridad del PRI con la víctima y su familia, además de exigir acciones contundentes para frenar la violencia en la entidad.

Condeno con absoluta firmeza el cobarde ataque armado contra René Valencia, hermano de @MemoValenciaR, Presidente del @CDEPRIMICH. Fue emboscado mientras transitaba entre Pátzcuaro y Erongarícuaro.



Por fortuna, logró salir con vida. Pero el mensaje es brutal: en Michoacán, el… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 11, 2026

