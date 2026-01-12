Hallan sin vida a funcionaria de la FGE de Chiapas

Fátima Maldonado, funcionaria de la FGE de Chiapas, en imagen de archivo.

FÁTIMA MALDONADO Martínez, funcionaria de la Fiscalía de Distrito Selva de Chiapas, fue hallada sin vida en su domicilio en el municipio de Ocosingo.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) descartó en primera instancia que se trate de un asesinato y, menos aún, de un feminicidio, dictamen que contraviene la opinión de la Colectiva Nacional 50+1, para la cual se trata de la primera víctima de la violencia feminicida de la entidad en este año.

Fátima Maldonado laboraba como secretaria particular del subdirector de Averiguaciones Previas de la región Selva.

El Tip: La colectiva 50+1 advirtió que Ocosingo es foco rojo de violencia contra las mujeres. Exigió investigación, protocolo de feminicidio y castigo a los responsables.

Su cuerpo fue encontrado la noche del sábado por vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Estatal (GE) y de la Policía municipal para preservar la escena.

También peritos y agentes del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

La FGE de Chiapas informó que inició una carpeta de investigación “con estricto apego al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio”.

No obstante, tras la práctica de la necropsia legal, se determinó que la causa del fallecimiento fue “asfixia mecánica por ahorcamiento (lesión auto infligida)”. El dictamen forense estableció que el cuerpo no presentaba indicios de violencia externa, lesiones defensivas ni datos que sugieran la participación de terceras personas en el hecho.

No obstante, mencionó, continúan las labores de investigación en materia tecnológica de videovigilancia, además de las investigaciones de campo, para continuar el desahogo de las diligencias pertinentes y esclarecer los hechos.

Para la Colectiva 50+1, apenas comienza el 2026 y “la violencia feminicida vuelve a enlutar una familia chiapaneca y agraviar a toda la sociedad”, por lo que exigió a las autoridades una investigación expedita para dar con los responsables.