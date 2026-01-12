Defiende plurinominales y propone separar elección judicial

INE alista entrega de su propuesta de Reforma Electoral a Comisión Presidencial

Entrega del documento estará a cargo de la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y los 10 consejeros electorales restantes, además de la secretaria ejecutiva del instituto

Foto temática sobre los consejeros del Instituto Nacional Electoral.
Foto temática sobre los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Foto: Archivo Cuartoscuro
Tania Gómez

Los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) entregarán hoy al mediodía a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral un documento con 241 propuestas que buscan preservar figuras clave del sistema democrático mexicano, entre ellas las de los legisladores plurinominales, y plantean llevar a cabo la elección judicial por separado de los comicios intermedios.

La reunión se realizará en las oficinas de la comisión en la Colonia Juárez, donde el órgano electoral presentará a Pablo Gómez su visión técnica sobre la próxima enmienda.

El documento, que fue aprobado virtualmente por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a través de una votación en línea, incluye propuestas en temas que van desde fiscalización hasta acciones afirmativas, pero destaca especialmente la defensa de los legisladores de representación proporcional.

En uno de los puntos más relevantes, la unanimidad de los consejeros coincide en que no pueden celebrarse simultáneamente las elecciones del Poder Judicial con los comicios federales y locales.

Por ello, proponen un calendario específico para la elección judicial: que el proceso inicie en enero, las campañas se desarrollen entre agosto y septiembre, y la jornada electoral se realice el último domingo de octubre.

La entrega del documento estará a cargo de la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y los 10 consejeros electorales restantes, además de la secretaria ejecutiva del instituto.

El Instituto Nacional Electoral informó que dará a conocer públicamente el contenido completo de sus propuestas una vez concluida la reunión con la comisión presidencial.

