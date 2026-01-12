Reforma electoral: afloran prioridades encontradas y pluris como tema crítico

La reforma electoral que discutirá el Congreso en febrero se perfila como uno de los debates más complejos del sexenio, con agendas diferenciadas entre gobierno, partidos, INE y ciudadanos, con intereses particulares cada uno, que van desde la iniciativa gubernamental de reducir recursos económicos para los partidos políticos, la disminución en el número de legisladores federales y la modificación de la figura de la representación proporcional, hasta la primera iniciativa ciudadana en la materia respaldada por más de 188 mil firmas.

El Dato: El INE propondrá cambios que eviten la injerencia del lavado de dinero en las campañas proselitistas e insistirá en realizar la elección judicial de 2027 en fecha distinta.

En medio de audiencias que recorrieron 30 entidades federativas e incluso algunas ciudades en Estados Unidos, autoridades electorales, partidos políticos, organizaciones civiles y expertos han presentado visiones contrastantes sobre el futuro del sistema democrático mexicano, mientras la Comisión Presidencial encargada entregó sus conclusiones a la Presidenta Claudia Sheinbaum, y el Instituto Nacional Electoral (INE) hará lo propio con su propuesta, que le hará llegar este lunes a la jefa del Ejecutivo.

El debate sobre la modificación de la figura de los legisladores plurinominales (200 diputados y 32 senadores), aquellos que no son elegidos por voto directo, sino mediante un sistema de representación proporcional, emerge como uno de los ejes más controversiales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que no se busca eliminar la figura, sino modificarla, para que también compitan y sean electos a través del voto.

Legisladores del PRI se manifestaron contra la reforma electoral, el 7 de enero. ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, cualquier modificación en ese ámbito podría poner en riesgo la coalición que Morena mantiene con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que ha externado su rechazo a la eliminación o modificación de la figura.

Al respecto, el exconsejero del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) Eduardo Huchim advirtió que esto podría generar un bipartidismo: “Los partidos más votados se quedarían con las curules y los escaños. Esto podría ir en detrimento de los otros partidos, lo que podría beneficiar, además de Morena, por ser el partido más votado, a Movimiento Ciudadano”.

Otro de los temas que ha generado controversia es el de la posible desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, externó su defensa durante su participación en el foro para la reforma electoral realizado en Sonora.

“Considero que el diseño de los Organismos Públicos Locales, conocidos como OPLE, es imprescindible para garantizar estándares homogéneos de calidad en todo el país”, declaró la consejera durante su intervención.

En paralelo, los consejeros Uuc-kib Espadas y Rita Bell López Vences abordaron temas centrales en torno a las acciones afirmativas y la representatividad de grupos vulnerables durante las audiencias que culminaron en diciembre.

La reducción de recursos a los partidos políticos y la eliminación de los OPLE, bajo el argumento de que representan altos recursos económicos, ha sido cuestionada por los especialistas.

El exconsejero presidente del INE Leonardo Valdés Zurita advirtió que el costo de nuestra democracia es muy bajo. “No es ni medio punto porcentual del presupuesto. Suprimiendo las instituciones, no se resuelve más que un dos por ciento del déficit”, aseguró.

En torno a las propuestas que se han presentado por parte de diversos sectores, el colectivo Salvemos la Democracia dio a conocer la primera iniciativa ciudadana en materia electoral, con 188 mil 358 firmas validadas, 45 por ciento más de las requeridas por lo que establece la ley para que el Congreso pueda tomarla en cuenta.

“Ésta es la primera iniciativa en materia electoral que nace completamente desde la ciudadanía (...) Hoy le decimos al poder, a los legisladores y también a la Presidenta de la República, que aquí está el mandato ciudadano”, destacó Jimena Villicaña, de Sí por México.

La propuesta plantea garantizar un árbitro electoral independiente, eliminar el “chapulineo” político, reducir la sobrerrepresentación en el Congreso y evitar la injerencia del crimen organizado.

Los partidos de oposición presentaron propuestas que incluyen segunda vuelta presidencial, eliminación de sobrerrepresentación y restricciones al cambio de partido durante el mandato.

El PAN y el PRI han planteado iniciativas que contemplan la implementación de una segunda vuelta electoral en los comicios presidenciales para asegurar que el triunfador cuente con el apoyo mayoritario de los votantes, además de suprimir la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Acción Nacional planteó, adicionalmente, vetar o limitar el cambio de militancia partidista durante el ejercicio del cargo para frenar el “transfuguismo político”, restringir la reelección consecutiva de parlamentarios que han modificado reiteradamente su filiación partidaria y aumentar el porcentaje mínimo necesario para que un partido político conserve su registro.

Movimiento Ciudadano propuso reducir la edad para votar de 18 a 16 años, mientras que el coordinador emeciasta en el Senado de la República, Clemente Castañeda, argumentó que busca “fortalecer la participación de las juventudes en los procesos democráticos”.

Expresidentes y exconsejeros del INE e IFE, entre ellos Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés y José Woldenberg, se pronunciaron por una reforma que busque el más amplio consenso, al advertir que “nunca debe ser una decisión unilateral”.

Finalmente, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó el miércoles pasado que la propuesta de reforma electoral aún no está terminada. Todavía continúan las negociaciones y habrá que ver si se toman en cuenta los planteamientos vertidos por los diversos sectores que han realizado propuestas.

MONREAL PRIORIZA PACTO CON ALIADOS

Por Fernanda Rangel

EN UN MENSAJE vía X, antes Twitter, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que esta semana iniciarán los trabajos de la reforma electoral y las conversaciones con los partidos aliados: Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

“Esta semana será determinante rumbo al inicio del periodo de sesiones del primero de febrero. Iniciaremos el análisis en torno a la reforma electoral con nuestros aliados históricos PT y Partido Verde y convocaremos después a todas las fuerzas a construir acuerdos”, dijo.

Reiteró que la Comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez podría entregar una propuesta de reformas, y a su vez, la Presidenta Claudia Sheinbaum podría enviarlas al Congreso de la Unión.

“Lo primero que tenemos que hacer en las cámaras o en la cámara donde decida enviarla, será ponernos de acuerdo con nuestros aliados que históricamente en los últimos años han caminado con nosotros en las reformas que han transformado al país. Me refiero al PT y al Partido Verde”, dijo.

Monral añadió que los diputados esperan un paquete con al menos dos propuestas, una de reforma constitucional y otra a ley o leyes secundarias en materia electoral.

Explicó que también motivará a los partidos de oposición a participar a pesar de que algunos de ellos han dicho que no meterán mano en ninguna discusión sobre la reforma electoral ya que no están a favor de ella.

Las declaraciones del legislador suceden a cinco días de que la mandataria federal afirmó que, aunque existen “coincidencias” en planteamientos de la reforma electoral, como es la reducción de los montos presupuestales para los partidos políticos, todavía no hay un consenso en torno a qué sucederá con los plurinominales y su futuro.