Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 13 y 14 de enero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 13 de enero y miércoles 14 de enero en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
¡Aprovecha las mejores ofertas!
Ofertas en frutas y verduras
- Jitomate Guaje / Saladette: $14.80 / kg
- Zanahoria: $14.80 / kg
- Piña Gota de Miel: $16.80 / kg
- Naranja$19.80 / kg
- Col Blanca: $24.80 / kg
- Melón Chino: $24.80 / kg
- Pera D’Anjou: $34.80 / kg
- Manzana Golden en Bolsa: $36.80 / kg
- Chile Serrano: $49.80 / kg
- Brócoli: $49.80 / kg
- Uva Globo o Roja sin Semilla: $69.80 / kg
- Uva Blanca sin Semilla: $79.80 / kg
- Champiñón Blanco a Granel: 20% de descuento
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo Entero Fresco: $38.90
- Pierna de Cerdo con Hueso Congelada: $58.90 / kg
- Posta de Basa: $74.90 / kg
- Pecho de Pollo sin Hueso Congelada: $99.00 / kg
- Fajita de Pollo$99.00 / kg
- Pierna de Cerdo sin Hueso Fresca: $109.00 / kg
- Pechuga de Pollo sin Hueso (Pilgrim’s): $156.90 / kgPresentación en charola
- Milanesa de Pollo Delgada (Pilgrim’s): $173.90 / kgPresentación en charola
- Camarón Coctelero Chico: $179.00 / kg
- Milanesa de Res Pulpa Blanca: $179.90 / kg
- Mero Entero: $199.00 / kg
- Filete de Salmón: $348.00 / kg
