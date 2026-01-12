¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 13 y 14 de enero

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 13 de enero y miércoles 14 de enero en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Jitomate Guaje / Saladette: $14.80 / kg
  • Zanahoria: $14.80 / kg
  • Piña Gota de Miel: $16.80 / kg
  • Naranja$19.80 / kg
  • Col Blanca: $24.80 / kg
  • Melón Chino: $24.80 / kg
  • Pera D’Anjou: $34.80 / kg
  • Manzana Golden en Bolsa: $36.80 / kg
  • Chile Serrano: $49.80 / kg
  • Brócoli: $49.80 / kg
  • Uva Globo o Roja sin Semilla: $69.80 / kg
  • Uva Blanca sin Semilla: $79.80 / kg
  • Champiñón Blanco a Granel: 20% de descuento
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo Entero Fresco: $38.90
  • Pierna de Cerdo con Hueso Congelada: $58.90 / kg
  • Posta de Basa: $74.90 / kg
  • Pecho de Pollo sin Hueso Congelada: $99.00 / kg
  • Fajita de Pollo$99.00 / kg
  • Pierna de Cerdo sin Hueso Fresca: $109.00 / kg
  • Pechuga de Pollo sin Hueso (Pilgrim’s): $156.90 / kgPresentación en charola
  • Milanesa de Pollo Delgada (Pilgrim’s): $173.90 / kgPresentación en charola
  • Camarón Coctelero Chico: $179.00 / kg
  • Milanesa de Res Pulpa Blanca: $179.90 / kg
  • Mero Entero: $199.00 / kg
  • Filete de Salmón: $348.00 / kg

