Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 13 y 14 de enero

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 13 de enero y miércoles 14 de enero en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Jitomate Guaje / Saladette: $14.80 / kg

Zanahoria: $14.80 / kg

Piña Gota de Miel: $16.80 / kg

Naranja $19.80 / kg

Col Blanca: $24.80 / kg

Melón Chino: $24.80 / kg

Pera D’Anjou: $34.80 / kg

Manzana Golden en Bolsa: $36.80 / kg

Chile Serrano: $49.80 / kg

Brócoli : $49.80 / kg

Uva Globo o Roja sin Semilla : $69.80 / kg

Uva Blanca sin Semilla : $79.80 / kg

Champiñón Blanco a Granel: 20% de descuento

Ofertas en carnes y pescados

Pollo Entero Fresco: $38.90

Pierna de Cerdo con Hueso Congelada: $58.90 / kg

Posta de Basa: $74.90 / kg

Pecho de Pollo sin Hueso Congelada: $99.00 / kg

Fajita de Pollo $99.00 / kg

Pierna de Cerdo sin Hueso Fresca: $109.00 / kg

Pechuga de Pollo sin Hueso (Pilgrim’s): $156.90 / kgPresentación en charola

Milanesa de Pollo Delgada (Pilgrim’s): $173.90 / kgPresentación en charola

Camarón Coctelero Chico: $179.00 / kg

Milanesa de Res Pulpa Blanca: $179.90 / kg

Mero Entero: $199.00 / kg

Filete de Salmón: $348.00 / kg

