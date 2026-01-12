¿Qué está pasando con Morena que no termina de salir uno de una bronca provocada por sí mismo cuando aparece de pronto otro, en medio de otro lío que deja mal parado al partido? Y es que ahora resulta que Efraín Pedraza, excoordinador de campaña de la senadora por Hidalgo Simey Olvera Bautista, se pasó de copas… y de incontinencia verbal. Y es que al ser detenido para una prueba de alcoholemia, que no pasó, hizo gala de sus influencias y amenazó al policía en turno, al decirle que “soy el perro de la senadora, soy el ca… que va a ir adelante en la gubernatura, voy a ser yo y me voy a acordar de tu pin… cara”. Y no sólo eso. Al procesar que el uniformado no cayó en la trampa, el político fue más allá y propuso al agente irse a los golpes. Antes de ser acogido por Morena, nos comentan, Pedraza Cruz se registró como candidato del PAN para competir en las elecciones del 2018 por una diputación local. Por cierto que, a toro pasado, apareció en un video para ofrecer disculpas.