¿Qué son los jueces sin rostro? Esto es lo que sabemos

Durante algunos procesos legales se utiliza a los jueces sin rostro con la finalidad de evitar cualquier tipo de riesgo que podría enfrentar aquellos jueces en algunos procesos legales.

Los jueces sin rosto son una figura que se utiliza con la finalidad de poder realizar procesos en los que se involucran personas vinculadas con el crimen organizado, con la finalidad de que se puedan juzgar sin que esto repercuta de manera negativa en los juzgadores.

En México el Senado de la República pausó el proceso legislativo para la regulacion de los jueces sin rostro en diciembre, pues se tienen que revisar algunos puntos con mayor detalle.

De acuerdo con Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, durante enero se pretende perfeccionar dichos puntos para poder llevar el tema al pleno, y se estima que esta discusión sea retomada en febrero.

¿Qué son los jueces sin rostro? ı Foto: Especial

Historia de los jueces sin rostro

En México se comenzó a evaluar la posibilidad de instaurar la figura de los jueces sin rostro luego de que al menos 15 juezas y jueces fueran víctimas de agresiones y amenazas entre 2015 y 2022.

Las agresiones impartidas hacia dichos juzgadores incluían mensajes de textos con amenazas de lesiones, mensajes en mantas, llamadas telefónicas e incluso amenazas de muerte de manera presencial.

Los jueces sin rostro comenzaron a utilizarse en 1960 en talia, con la finalidad de que se pudiera juzgar a las mafias sin que los juzgadores sufrieran represalias por parte de estos grupos delictivos.

Posteriormente, en Perú se comenzó a utilizar a los jueces sin rostro en 1992 como medida en contra del terrorismo con fines políticos, cuando se encontraba la disctadura de Alberto Fujimori.

Esta figura dejó de utilizarse en 1997, luego de que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas emitiera una recomendación para que se eliminara a los jueces sin rostro, ya que estos no eran utilizados de manera justa, pues se condenaron a presuntos culpales, lo que incurría a violación de los derechos procesales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el uso de jueces sin rosto atenta contra la garantía de los Derechos Humanos, y también inhibe los incentivos para que el Estado refuerce las medidas de protección y seguridad.

En el texto “Jueces sin rostro en México: ¿Retroceso en la convencionalidad de los Derechos Humanos?” el autor Pablo Fierra Serna establece que en 2010 entró en discusión la implementaciónde los jueces sin rostro en el país, pero el proyecto no prosperó.

Esta medida estaba estrechamente ligada con el “combate al crimen organizado y la guerra contra el narco que se llevó a cabo durante el sexenio de Felipe Calderón”, pues durante esos años se desató una ola de violencia en el país.

