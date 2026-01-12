Reforma electoral tiene que representar a todos los mexicanos: Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados

La Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dijo en un video mensaje que: “Una reforma electoral tiene que representar a todos los mexicanos y no solo a aquellos que votaron por el gobierno actual”.

Aseguró que es necesario pensar en una reforma que no solo incluya el punto de vista de la mayoría ya que ello llevaría a “dejar fuera al 46% de los mexicanos que NO votaron por ellos”.

Comentó que los partidos integrantes de la coalición gubernamental representan al 54% de los votantes mexicanos.

“Hago un llamado al gobierno y a su mayoría a actuar con altura de miras y visión de Estado en este proceso de reforma político electoral que está por iniciar”, dijo.

Una reforma electoral tiene que representar a todos los mexicanos y no solo a aquellos que votaron por el gobierno actual.



Pensar en una reforma que solo incluya el punto de vista de la mayoría dejaría fuera al 46% de los mexicanos que NO votaron por ellos.



pic.twitter.com/u4yKF9qphR — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) January 12, 2026

Además, considero que todas las democracias son perfectibles y una reforma electoral debe servir para eso: para avanzar y no para retroceder. “Estamos ante la oportunidad de dejar una mejor democracia para las generaciones que vienen, y desaprovecharla sería una tragedia para México”, dijo.

“Una reforma electoral tiene que representar a todos los mexicanos y no solo a aquellos que votaron por el gobierno actual”, escribió la legisladora en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que durante esta semana se iniciarán los trabajos de la reforma electoral, así como las conversaciones con los partidos aliados: Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

“Esta semana será determinante rumbo al inicio del periodo de sesiones del primero de febrero. Iniciaremos el análisis en torno a la reforma electoral con nuestros aliados históricos PT y Partido Verde y convocaremos después a todas las fuerzas a construir acuerdos”, dijo a través de un mensaje en video en la red social X.

Cámara de Diputados ı Foto: Cuartoscuro

