SEP suspenden clases por frío: ¿En qué estados se suspendieron clases?

El regreso a clases luego de la temporada invernal estaba programado para este lunes 12 de enero para las escuelas incorporadas a la SEP, sin embargo, en algunas instituciones se suspendieron clases por el frío.

El Servicio Metereológico Naconal de la Comisión Nacional del Agua (SMN Conagua) informó que este lunes el Frente Frío número 27 estaría ocacionando un ambiente frío a gélido, así como posibles nevadas y lluvias engelantes en el norte del país.

De acuerdo con el SMN de la Conagua se pronostican temperaturas mínimas de -15 a -10 grados Celsius con heladas en las sierras de Durango así como temperaturas de -10 a -5 grados y heladas en zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas.

En zonas altas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz se esperan temperaturas de -5 a 0 grados con heladas, y de 0 a 5 grados en zonas altas de Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México y Morelos.

¿En qué estados SEP suspendió clases por frío?

Debido a las bajas temperaturas que se registraron en diversas entidades del país la SEP suspendió clases en algunas instituciones durante el turno matutino de este lunes 12 de enero, mientras que en algunos municipios se reanudaron clases para el turno vespertino.

En Sinaloa se suspendieron clases del turno matutino en los municipios de Sinaloa, Elota, Culiacán, Navolato, Badiraguato, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito y Cosalá.

En Veracruz se activó Alert Gris en Fase de Acción, por lo que se suspendieron clases en Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Agua Dulce, Catemaco, Cosoleacaque, Jáltipan, Las Choapas, Nanchital, San Andrés Tuxtla, y Santiago Tuxtla.

En Hidalgo la SEP reportó al menos 15 plantenes de nivel básico cerrados, debido a que se encuentran en zonas de alta vulnerabilidad climática como Tianguistengo y Zacualtipán.

La SEP no emitió un comunicado con la suspensión de clases a nivel nacional, sin embargo, se recomienda permanecer atentos a la información emitida por cada escuela con respecto a la suspensión de clases en cada entidad.

La suspensión de clases de la SEP en algunas escuelas se realizó como una medida preventiva para que las y los alumnos no se expongan a las condiciones climáticas, como medida para evitar riesgos de salud entre los estudiantes.

