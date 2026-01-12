‘Un órgano administrativo, como el INE, no puede ser autónomo’: Pablo Gómez.

El titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, aseguró que está en contra del principio de autonomía en los órganos administrativos, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y de otros organismos fundamentales para la soberanía de México.

“Yo siempre he sido opuesto a usar la palabra autonomía”, agregó durante la reunión con consejeros del INE, en la que se presentaron propuestas para la Reforma Electoral.

En ese sentido, Pablo Gómez dijo que las universidades que son autónomas pueden decidir su gobierno. Por ello, afirmó que un órgano administrativo, como el INE, no se encuentra en las mismas condiciones.

No obstante, dijo, que los órganos administrativos deben tener plena independencia en sus resoluciones, ser imparciales y observar la legalidad.

“Los órganos administrativos, son eso. Pero deben tener plena independencia en sus resoluciones. Deben ser imparciales, deben observar la legalidad, la certeza”, dijo.

Pablo Gómez reconoce importancia del INE

Pese a la polémica, Pablo Gómez reconoció que el aparato administrativo y judicial electoral es una de las instituciones de mayor importancia para hacer valer la soberanía popular en todos los comicios.

“El aparato administrativo y judicial electoral es, también, uno de los elementos fundamentales para poder hacer valer la soberanía popular. Son los grandes instrumentos de todo comicio de esta naturaleza”, agregó

JVR