Dan prórroga judicial a sujeto que se acercó de manera indebida a la Presidenta Sheinbaum

Uriel "N" enfrenta dos procesos penales en la Ciudad de México, uno de ellos relacionado con hechos ocurridos en el Centro Histórico.

Un juez aplazó las audiencias contra Uriel Alejandro “N”, señalado por acercarse indebidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que el imputado continúa sin sentencia y permanece bajo proceso judicial en la Ciudad de México.

El acusado se encuentra vinculado a proceso dentro de la carpeta de investigación 05/2378/2025 y enfrenta dos causas penales distintas.

La audiencia celebrada este lunes tenía como objetivo que el Ministerio Público solicitara la acumulación de ambos casos, lo que habría permitido incrementar la posible sanción penal.

Una de las causas deriva de la denuncia por abuso sexual presentada por una mujer de 25 años, mientras que la segunda está relacionada con los hechos ocurridos en el Centro Histórico, donde el sujeto presuntamente abrazó por detrás y tocó indebidamente a la mandataria federal.

Sin embargo, el juez negó la petición de la Fiscalía para unificar los expedientes, por lo que no se modificó la penalidad prevista en los procesos. Tras concluir la diligencia, Uriel Alejandro “N” fue regresado al Reclusorio Norte, donde permanece interno en espera de nuevas audiencias.

