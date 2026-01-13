IMSS Bienestar alista ampliación con hospitales clave, adelanta director Alejandro Svarch

Para este 2026, el IMSS Bienestar alista obras para ampliar su atención hospitalaria por medio de una serie de cuatro unidades clave a lo largo de la República mexicana.

El director, Alejandro Svarch precisó, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que las operaciones iniciarán dentro del primer trimestre de este año y con ellas se espera fortalecer la atención especializada y de “alta complejidad”.

El primero de ellos será el Hospital Oncológico de la Mujer en la Ciudad de México, que operará como una unidad oncológica de “acto único” a partir de este febrero.

De esta forma, ofrecerá un modelo de atención universal de cáncer de mama al contar con equipamiento de alta tecnología como lo son tres mastógrafos digitales, radiología digital, fluoroscopia, el mejor tomógrafo para la detección de cáncer de mama, un sistema de patología robotizado, entre otros.

“Esto significa detección oportuna, diagnóstico total, tratamiento total y seguimiento sin vueltas y sin demoras para nuestras queridas mujeres con acompañamiento psicológico integral durante todo el proceso. Esto empezará a funcionar a partir de febrero de este año”, declaró Alejandro Svarch este martes en Palacio Nacional.

Un segundo hospital será el General Agustín Orán, en Yucatán, que se convertirá en uno de los tres hospitales más grandes en América Latina, al contar con más de 700 camas y más de 18 quirófanos.

Alejandro Svarch agregó que en marzo iniciará el proceso para que el estado se adhiera al sistema de federalización de la salud.

La tercera unidad en arrancar será el Hospital General de Ciudad Madero, que se ubicará como uno clave el noroeste del país, ya que además de dar atención para Tampico y Altamira, en Tamaulipas, operará como referencia oncológica para estados como San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo.

El cuarto es el Hospital General de Jiutepec, en Morelos, que contará con 45 camas y será la primera unidad oncológica hospitalaria que contará con un quirófano inteligente, que permitirá expandir el programa de telemedicina enlazando un robot quirúrgico con un cirujano o una cirujana de alta especialidad a distancia.

Respecto a las metas de atención de parte del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch detalló que se alcanzaron más de 51 millones de consultas de primer nivel, que representa 103 por ciento de la meta anual. En tanto, las consultas de especialidad superaron los seis millones de meta en 123 por ciento.

Mañanera en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

Alejandro Svarch enunció que durante 2025 también se inauguraron 15 hospitales y cuatro centros de salud.

Alejandro Svarch también expuso los resultados de las Rutas de la Salud, que en los últimos cuatro meses del año pasado se entregaron 115 millones de medicamentos a ocho mil 440 centros de salud en 23 estados.

Para este 2026, Alejandro Svarch adelantó que a partir del lunes siguiente se distribuirán 13 millones de medicamentos en una entrega para el segundo y tercer nivel de atención y otros 14 millones para el primer nivel.

Alejandro Svarch también detalló que el año pasado se incorporaron 2 mil 731 enfermeras y enfermeros y 3 mil 293 médicas y médicos especialistas, lo que, aseguró, ha permitido ampliar la capacidad de atención en unidades de salud y mejorar la respuesta del sistema público de salud en nuestro país.

