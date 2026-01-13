IMSS supera meta de atenciones en 2025, destacan en Mañanera de Sheinbaum

El director del IMSS, Zoé Robledo, esta mañana en Palacio Nacional.

Al exponer durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum un balance de los resultados alcanzados durante 2025, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, destacó que se consiguió alcanzar y superar el número de consultas de medicina familiar brindadas a sus derechohabientes, en comparación con el año anterior.

La meta trazada se hizo a partir del Plan 2-30-100, que consistió en buscar realizar dos millones de cirugías, 30 millones de consulta de especialidad y cien millones de consultas de medicina familiar.

De los tres planes, únicamente se superó este último, al brindar 104 millones, lo que a su vez representó un ocho por ciento de incremento respecto a 2024.

En cuanto a las de especialidad, se registraron 29.3 millones y de las cirugías, un millón 787 mil, cifras que a su vez rebasan en 22 y 29 por ciento más en comparación con el año previo.

A la vez, destacó que el número de intervenciones quirúrgicas rebasó en 670 mil respecto a 2018.

Entre los resultados obtenidos, se observó que el número de operaciones de cataratas creció 25 por ciento; de vesícula, 15 por ciento; de cadera, 16 por ciento.

En cuanto a las de especialidad, aunque no superaron la meta, lo alcanzado sí representó un crecimiento debido a que hubo 9.5 millones más de consultas respecto a 2018.

Zoé Robledo Aburto detalló que las especialidades con mayor incremento observado son medicina interna, traumatología y ortopedia, cirugía general, nefrología, oftalmología, oncología, cardiología, geriatría y medicina física y rehabilitación.

Zoé Robledo Aburto atribuyó los resultados a la apertura de turnos y consultas, por medio de una extensión de horarios para que la población pudiera acudir cuando requiriera algún servicio médico.

