Morena destaca importancia de ciberseguridad en foro organizado en la Cámara de Diputados

Diputadas y diputados de Morena realizaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro el foro “Ciberseguridad: Juventud, Soberanía Digital y Tecnología”, con el objetivo de analizar los retos que enfrenta México en materia de protección digital, innovación tecnológica y defensa de la soberanía nacional en el entorno virtual.

Durante la inauguración, la diputada Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, subrayó que la ciberseguridad ya no es una opción, sino una condición básica de cualquier democracia moderna, al advertir que la protección de datos, infraestructuras digitales e instituciones públicas es hoy un asunto de interés nacional.

“Hablar de ciberseguridad es hablar de cómo protegemos nuestra privacidad, cómo defendemos nuestra información, cómo blindamos nuestras instituciones y cómo garantizamos que la tecnología esté al servicio del pueblo y no al revés”, afirmó.

Padierna Luna destacó la importancia de avanzar hacia la soberanía digital, entendida como el derecho de un país a decidir sobre sus datos, redes, plataformas, infraestructura tecnológica y reglas en el espacio digital. Señaló que actualmente el mundo enfrenta una nueva esfera global, el entorno digital, donde además de estudiar y trabajar, también se cometen delitos como robo de identidad, fraudes, espionaje y tráfico de datos personales por redes criminales transnacionales.

Cámara de Diputados ı Foto: Cuartoscuro

“Así como defendemos nuestro territorio físico, hoy también defendemos nuestro territorio digital, porque un país que no controla su información y depende totalmente de plataformas extranjeras sin regulación es un país vulnerable”, sostuvo.

La legisladora recordó que México cuenta con un marco jurídico en la materia, como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, además de recientes reformas para eliminar trámites burocráticos mediante el uso de datos digitales y la creación de una agencia especializada en transformación digital.

No obstante, enfatizó que el principal desafío radica en fortalecer la cultura digital, la formación, la prevención, la innovación y la creación de talento tecnológico nacional. “Defender el futuro digital de México es también una forma de amar a la patria desde hoy”, expresó.

Por su parte, el diputado Sergio Mayer advirtió que la rápida evolución tecnológica y el acceso masivo a la información plantean retos inéditos para el Poder Legislativo, al tiempo que generan oportunidades para el desarrollo del país. Señaló que el crecimiento del internet, la inteligencia artificial y las plataformas digitales ha rebasado en muchos casos la capacidad de respuesta institucional, generando riesgos para la seguridad ciudadana, la seguridad interior y la soberanía nacional.

Inteligencia Artificial ı Foto: Freepik

Indicó que delitos como el robo de identidad, los fraudes, el acoso y el cyberbullying afectan de manera directa a la población, especialmente a niñas, niños y adolescentes, por lo que consideró indispensable fortalecer la regulación en ciberseguridad y promover un uso responsable de la tecnología.

Mayer, anunció que presentará dos iniciativas legislativas: una reforma en materia de derecho de réplica en plataformas digitales y una ley de protección a las audiencias en redes sociales, orientadas a garantizar interacciones responsables y respetuosas de los derechos humanos.

En tanto, la diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, destacó el trabajo legislativo en materia de seguridad y la coordinación con diversas instituciones para fortalecer la estrategia del Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hoy más que nunca es muy importante mantenernos en unión en lo referente a la seguridad y a la soberanía de nuestro país”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT