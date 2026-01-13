Servicio Militar Nacional 2026: ¿Cuáles son las fechas para el registro y los requisitos?

En 2026 el Servicio Militar Nacional será obligatorio para los jóvenes que cumplan 18 años este año, y el proceso de reclutamienzo comenzará la segunda quincena de enero.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comenzará el proceso de reclutamiento del Servicio Militar Nacional (SMN) para las y los jóvenes que cumplan 18 años en 2026.

El SMN es obligatorio tanto para las mujeres como para los hombres que deseen ingresar a instituciones de formación militar, Fuerzas Armadas, o escuelas y universidades que soliciten la Cartilla Militar.

Servicio Militar Nacional 2026 ı Foto: Sedena

Fechas del proceso de reclutamiento del Servicio Militar Nacional 2026

Este 2026 el proceso de reclutamiento del Servicio Militar Nacional etará dividido en tres fases:

Inscripción: Sábados y domingos de enero y los dos primeros fines de semana de ferero Adiestramiento: Del 14 de febrero al 9 de mayo de 07:00 a 13:00 horas para el primer escalon; y del 1 de agosto al 24 de octubre para el segundo escalón. Liberación: Sábados y domingos de diciembre.

Para la inscripción se deben entregar los siguientes documentos en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento durante los fines de semana de enero de 08:00 a 13:00 horas.

Acta de nacimiento (copia)

Identificación oficial con fotografía (copia)

CURP

Comprobante de domicilio

CAMPECHE, CAMPECHE, 5DEMAYO2025.- En el marco del 163 aniversario de la batalla de Puebla, se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta de 354 conscriptos del Servicio Militar Nacional (SMN) ı Foto: Michael Balam Chan @Cuartoscuro

Requisitos para la Cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional

Los requisitos para tramitar la Cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional son los siguientes:

Acta de Nacimiento certificada por el Registro Civil, con los datos legibles y correctos, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones y una copia legible de la misma.

Original y copia de un comprobante de domicilio vigente, puede ser un recibo de agua, luz, o teléfono.

Original y copia del comprobante del grado máximo de estudios: Puede ser el certificado de primaria, secundaria, o preparatoria

Original y copia de la CURP

Cuatro fotografías recientes de 35 X 45 mm, de frente a color o blanco y negro, con fondo blanco, con ropa clara, sin retoque, que las facciones de la persona interesada se distingan con claridad.

En las fotografías los hombres deben tener el bigote recortado hasta la comisura de los labios, el corte de cabello debe ser casquete corto, sin barba y patillas recortadas,

Las fotografías de las mujeres deben ser tomadas con el cabello recogido, sin fleco y sin maquillaje.

Cartilla militar 2022: ¿Qué pasa si no asisto al sorteo? ı Foto: larazondemexico

