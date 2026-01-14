Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 13 de enero del 2026

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del martes 13 de enero de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Mexicali, elementos del Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a una persona a bordo de un vehículo, aseguraron un arma larga, 43 cargadores, 2,410 cartuchos, un aditamento lanzagranadas, dos cintas eslabonadas y cinco placas balísticas.

-En Tijuana, en el Puente Internacional Mesa Otay de la Aduana, elementos de la Guardia Nacional (GN), al realizar un reconocimiento aduanero a un vehículo, procedente de Los Ángeles, detuvieron a una mujer de nacionalidad estadounidense, aseguraron 18 cheques por 74,574 dólares americanos y un vehículo.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En la alcaldía Iztacalco, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron dos órdenes de aprehensión contra dos personas, por los delitos de sustracción a la acción de la justicia, contra la salud, posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

-En la alcaldía Venustiano Carranza, elementos de FGR, SSPC, Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano, GN y policías de Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) catearon dos inmuebles, detuvieron a seis personas integrantes de una organización criminal trasnacional dedicada a la extorsión, privación ilegal de la libertad, homicidio, tráfico de drogas y armas, así como tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Polotitlán, en la colonia Rancho La Magdalena, elementos de GN, Policía Estatal y Municipal, al atender un reporte ciudadano referente a detonaciones de arma de fuego, detuvieron a dos personas.

-En Tlalnepantla, policías de la SSC y Fiscalía General de Justicia (FGJ) detuvieron a una persona relacionado a actividades ilícitas como extorsión, cobro de piso, homicidios, venta y distribución de drogas.

GUANAJUATO:

-En Irapuato, elementos del Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal, durante el cateo a un inmueble, aseguraron 17 kilos de metanfetamina y 71 kilos de marihuana.

El costo por la droga asegurada es de 4.7 millones de pesos.

GUERRERO:

-En José Azueta, en el poblado San José Ixtapa, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, Policía Estatal y Municipal aseguraron siete armas largas, 693 cartuchos, cinco cargadores, tres radios de comunicación, equipo táctico y químicos.

MORELOS:

-En Yautepec, en la colonia Centro del poblado de Oaxtepec, elementos de Semar y Policía Estatal aseguraron dos armas largas, un arma corta, dos cargadores y 81 cartuchos.

SINALOA:

-En Badiraguato, elementos del Ejército Mexicano aseguraron tres armas largas, 89 cargadores, 6,931 cartuchos, un aditamento lanzagranadas, 10 chalecos tácticos y 33 artefactos explosivos improvisados.

-En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron tres armas largas, tres armas cortas, 21 cargadores, 623 cartuchos y tres chalecos tácticos.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados El Espejo, Los Lobitos, Los Sabinitos, El Guasimal, Potrero de los Ibarra de Arriba, La Cuesta, El Bichi de Arriba, La Ilama, Pueblo Alayá y Agua Caliente de Alayá, El Rincón de la Lagunita, El Palmar de los Fonseca, El Guamúchil y El Reparo, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 17 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 10,480 litros y 25 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 207 millones de pesos.

