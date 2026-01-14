Gobernación y ONU-DH refuerzan compromiso por derechos humanos y atención a víctimas en México.

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Humberto Henderson, sostuvo este miércoles una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Ambos coincidieron en la importancia de fortalecer los derechos humanos para seguir construyendo una sociedad más justa y democrática, así como avanzar en la atención a personas víctimas.
Durante el encuentro, en la sede de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) también participó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina.
Se acordó mantener una colaboración estrecha entre el gobierno mexicano y la ONU-DH para impulsar políticas públicas que garanticen el respeto y la promoción de las libertades fundamentales.
El representante de la ONU-DH destacó la necesidad de reforzar los marcos institucionales y operativos para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y brindar atención integral a las víctimas de violaciones a sus derechos.
El diálogo forma parte de los esfuerzos de las partes para intensificar la cooperación, mantener canales de comunicación eficientes, reforzar la agenda de derechos humanos con foco en la atención, protección y dignificación de las personas.
JVR