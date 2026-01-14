Laura Itzel Castillo aclara postura y se pronuncia a favor de autonomía e independencia del INE

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, el miércoles 14 de enero de 2026.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, aclaró este miércoles su postura sobre la autonomía de los organismos electorales, al pronunciarse a favor de ella y de mantener la independencia del Instituto Nacional Electoral (INE) .

Esto, en medio de las expectativas por la presentación de la iniciativa de reforma electoral y tras las declaraciones del presidente de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez Álvarez, sobre el futuro del organismo, luego de que el lunes advirtiera a los consejeros electorales que un órgano como el INE “no puede ser autónomo”, y rechazara indexar el presupuesto del organismo al Producto Interno Bruto, como le solicitaron los consejeros.

Castillo Juárez fue contundente al afirmar: “Yo estoy a favor de que exista autonomía o independencia como le quieran llamar, pero yo lo que quiero señalar es que considero que no debe de ser el gobierno quien dirija el proceso electoral”.

TE RECOMENDAMOS: Cámara de Diputados López Rabadán destaca coincidencias entre el INE y su decálogo rumbo a una reforma electoral

La senadora descartó que exista contradicción en su postura y defendió que el órgano electoral debe mantenerse “independiente del gobierno”.

Aclaración, “por cuestiones de carácter semántico”

Explicó que sus declaraciones previas se referían a una distinción de carácter semántico entre los conceptos de autonomía e independencia.

“Lo que estaba diciendo era que eran cuestiones de carácter semántico lo relativo con la autonomía y la independencia”, aclaró, en respuesta a críticas que cuestionaban su posición considerando su origen político.

Castillo Juárez recordó los antecedentes históricos de la lucha por la democratización electoral en México: “En la reforma electoral de 1977, desde el Partido Mexicano de los Trabajadores se planteaba que el órgano electoral debería de ser independiente del gobierno . Es decir, que no fuera como fue, durante muchos años con la Comisión Federal Electoral, regido directamente por la Secretaría de Gobernación”.

La presidenta del Senado recordó que este miércoles se llevará a cabo una reunión entre los líderes de las bancadas parlamentarias y la comisión que elaboró la propuesta de reforma a partir de consultas realizadas en todo el país. “Esperemos el día de hoy qué es lo que se manifiesta después de esta reunión”, señaló.

Al referirse a las especulaciones sobre el contenido de la iniciativa, Castillo fue enfática: “Por lo pronto son puras especulaciones”, y utilizó un dicho popular para llamar a la prudencia: “Primero que esté la ‘liebre y luego el asado de liebre’ y no que estemos especulando sobre las cuestiones que van a venir”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr