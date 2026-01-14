Presidenta destaca incremento de cirugías y consultas

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó el incremento en cirugías y consultas de especialidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como en el IMSS-Bienestar.

Explicó que el objetivo es que las y los derechohabientes puedan atenderse en cualquiera de las tres instituciones a través de servicios universales de salud, lo que permitirá que haya más colaboración y una mejor atención. Para ello, señaló, es indispensable fortalecerlos con más centros de salud, hospitales, incluyendo de especialidad, compra de equipos, quirófanos, entrega de medicamentos con las Rutas de la Salud y continuar trabajando de manera integral.

Durante 2025, la atención médica que se brindó a través del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar mostró una mejora para sus derechohabientes con el rebase de las metas planteadas para dicho año.

El director del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, destacó que se alcanzó y superó el número de consultas de medicina familiar durante el año pasado.

La meta trazada se hizo a partir del plan 2-30-100, que consistió en realizar dos millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y cien millones de consultas de medicina familiar.

EL DATO: PARA 2026, el IMSS estableció como meta realizar 2.16 millones de cirugías, 32.8 millones de consultas de especialidad y 108.3 millones de consultas de medicina familiar.

Este último se superó con 104 millones de consultas, lo que representó ocho por ciento de incremento con relación al 2024. Explicó que se registraron 29.3 millones de atenciones de especialidad y un millón 787 mil cirugías, cifras que a su vez rebasan en 22 y 29 por ciento más en comparación con el año previo.

Este crecimiento se explicó por la rehabilitación de 175 quirófanos que no operaban, más hospitales, y la contratación y formación de especialistas, así como la apertura de turnos y consultas a través de una extensión de horarios, que permitió que la población acudiera cuando necesitó algún servicio médico.

Por su parte, el director del ISSSTE, Martí Batres, expuso que el año pasado se fijó una meta de 300 mil intervenciones quirúrgicas, de las cuales se realizaron 308 mil 579. En tanto, la meta de consultas, que era de 24 millones, fue superada al brindarse 24 millones 291 mil 189.

QUEREMOS un sistema universal de salud que va a permitir que los tres servicios colaboren y podamos dar todavía una mejor atención CLAUDIA SHEINBAUM Presidenta de México



Comentó que esto se consiguió con obras para arreglar 49 quirófanos, así como la suma de otros 28, lo que llevó a incrementar las jornadas quirúrgicas, concentrando mayor personal en diversas unidades regionales. Recordó que se implementó la ampliación voluntaria de jornadas de trabajo de seis a ocho horas.

Adelantó que la próxima semana se presentará la nueva sala de urgencias del Hospital Fernando Quiroz, ubicado en la Ciudad de México desde la década de 1960 y que en tiempos recientes ya registraba un “desbordamiento”.

Para este 2026, el IMSS-Bienestar alista obras para ampliar su atención hospitalaria por medio de una serie de cuatro unidades clave a lo largo de la República mexicana.

El director de la institución, Alejandro Svarch, precisó que las operaciones iniciarán dentro del primer trimestre de este año y, con ellas, se espera fortalecer la atención especializada y de “alta complejidad”.

El primero de ellos será el Hospital Oncológico de la Mujer en la CDMX, que operará como una unidad oncológica de “acto único” a partir de este febrero.

De esta forma, ofrecerá un modelo de atención universal de cáncer de mama, al contar con equipamiento de alta tecnología como lo son tres mastógrafos digitales, radiología digital, fluoroscopia, el mejor tomógrafo para la detección de cáncer de mama, un sistema de patología robotizado, entre otros.

Atención médica de IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar durante 2025. ı Foto: Especial

Un segundo hospital será el General Agustín Orán, en Yucatán, que se convertirá en uno de los tres hospitales más grandes en América Latina, al contar con más de 700 camas y más de 18 quirófanos. El funcionario agregó que en marzo iniciará el proceso para que el estado se adhiera al sistema de federalización de la salud.

La tercera unidad será el Hospital General de Ciudad Madero, que se ubicará como uno clave el noroeste del país, ya que además de dar atención para Tampico y Altamira, en Tamaulipas, operará como referencia oncológica para estados como San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo.

El cuarto es el Hospital General de Jiutepec, en Morelos, que contará con 45 camas y será la primera unidad oncológica hospitalaria que contará con un quirófano inteligente, que permitirá expandir el programa de telemedicina enlazando un robot quirúrgico con un cirujano o una cirujana de alta especialidad a distancia.

Respecto a las metas de atención de parte del IMSS-Bienestar, detalló que se alcanzaron más de 51 millones de consultas de primer nivel, que representa 103 por ciento de la meta anual. En tanto, las consultas de especialidad superaron los seis millones de meta en 123 por ciento.

Sobre los resultados de las Rutas de la Salud, que en los últimos cuatro meses del año pasado se entregaron 115 millones de medicamentos a ocho mil 440 centros de salud en 23 estados.

Para este 2026, adelantó que a partir del lunes siguiente se distribuirán 13 millones de medicamentos en una entrega para el segundo y tercer nivel de atención y otros 14 millones para el primer nivel.