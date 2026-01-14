Programa de Vivienda para el Bienestar va por 400 mil nuevos hogares, anuncian en Mañanera de CSP

La titular de Sedatu hizo la explicación esta mañana en Palacio Nacional.

Para este año, el Gobierno Federal se ha fijado como meta la construcción de 400 mil nuevos hogares en todo el país, que de conseguirse representará un avance a la mitad de la meta sexenal del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar.

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Rangel, recordó que la meta original era de un millón de viviendas nuevas; sin embargo, con la consolidación y avance del programa se espera llegar a un millón 800 mil.

Para las obras de este año, aseguró que ya se cuenta con la reserva territorial para las construcciones de 900 mil hogares.

Expuso que durante 2025 se construyeron 393 mil 686 viviendas en todo el país, lo que representó un rebase de la meta establecida para dicho periodo.

Entre las regiones atendidas destacó las obras en el oriente del Estado de México, que fue una de las zonas prioritarias del programa.

También se entregaron 270 mil documentos que permitieron brindar certeza jurídica a 970 mil personas, lo que a su vez representó 230 por ciento de la meta anual.

